Un’esclusiva PS5 batte GTA 5 e FIFA 21 nella classifica italiana

Il mese di giugno ha ampiamente superato la prima metà, ma la classifica software italiana continua a stupire sia il pubblico che gli addetti ai lavori.

Se la scorsa settimana è stato NBA 2K21, il celebre gioco sportivo basato sul basket, a ottenere per la seconda volta consecutiva la prima posizione, stavolta il podio è totalmente diverso.

IIDEA – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogames in Italia – ha infatti pubblicato la classifica settimanale dei videogiochi più venduti in Italia, dal 7 al 13 giugno.

A trionfare troviamo infatti Ratchet & Clank Rift Apart, l’eccellente action platform disponibile in esclusiva assoluta per console PS5 da poche settimane.

Al secondo posto c’è ancora una volta FIFA 21, l’ormai celebre simulatore calcistico di Electronic Arts, da diverse settimane nella Top 3 italiana.

In terza posizione, senza nulla togliere ai suoi diretti concorrenti, il sempreverde Grand Theft Auto V di Rockstar Games, uno dei giochi più venduti di tutti i tempi (anche nel nostro paese, ovviamente).

Per quanto riguarda il mercato PC, a svettare troviamo Football Simulator 2021, il gestionale sviluppato da Sports Interactive e pubblicato da SEGA.

Seconda posizione per Two Point Hospital, mentre al terzo e ultimo posto troviamo ancora una volta GTA 5, entrato di prepotenza anche nella Top 3 per personal computer.

Proprio relativamente al gioco Rockstar, avete letto anche che lo scorso mese di maggio hanno finalmente svelato la data d’uscita di GTA 5 per PS5 e Xbox Series X|S?