Persona 6, c’è una finestra per l’annuncio? Atlus prepara “una sorpresa”

Atlus sta anticipando fortemente il prossimo progetto che sarà svelato nel 2022: la curiosità dei fan e degli addetti ai lavori è molto elevata, dato che ci sono concrete possibilità che possa trattarsi di Persona 6.

Il grande successo ottenuto da Persona 5 sta infatti rendendo quasi obbligata la produzione del sesto capitolo della saga: pur non essendo ancora arrivato l’annuncio ufficiale, sono arrivati tanti indizi da parte degli sviluppatori.

Ad esempio, non si possono non ricordare i sondaggi rilasciati da Atlus ai propri fan, ai quali è stato chiesto su quali piattaforme vorrebbero vedere Persona 6: una chiara indicazione che qualcosa si stia decisamente muovendo.

Atlus ha inoltre svelato di voler annunciare nel 2022 un gioco che dovrà diventare «una colonna» della compagnia: sicuramente un ipotetico Persona 6 riuscirebbe a ricoprire perfettamente tale ruolo.

In un’intervista rilasciata a Famitsu (via Siliconera), dopo aver ringraziato i fan per l’enorme successo ottenuto da Shin Megami Tensei V, capace di vendere 800.000 copie in meno di due mesi, ha voluto ricordare quali saranno i loro piani per il prossimo anno.

Per il momento, gli sviluppatori sono fortemente impegnati per il lancio di Persona 4 Arena Ultimax per il mese di marzo e sulla versione Switch di 13 Sentinels Aegis Rim, precedentemente una delle esclusive PlayStation più apprezzate, prevista invece per aprile.

Il team ha rivelato che arriveranno nuove notizie sul misterioso progetto solamente dopo queste release, anticipando però che sarà «una sorpresa».

Che questa sorpresa sia effettivamente il successore di Persona 5 o una nuova IP originale, sembra dunque che l’appuntamento sia stato segnato alle giornate successive al 14 aprile 2022, giornata in cui 13 Sentinels Aegis Rim uscirà ufficialmente in Giappone sulla console ibrida di Nintendo, mentre ricordiamo che la release europea è stata fissata al 12 aprile.

A rafforzare gli indizi per la possibile presenza di Persona 6, Atlus ha voluto sottolineare che il 25esimo anniversario della serie entrerà «in una nuova fase», anche se non ha chiarito nel dettaglio che cosa significhi: vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità.

Nel frattempo, i fan della serie potranno approfittare di un grande regalo su PlayStation Plus: a partire da domani sarà scaricabile gratis Persona 5 Strikers, il sequel musou di uno dei JRPG più amati della generazione.