Un’esclusiva PlayStation molto apprezzata sta per arrivare su Switch

Gli utenti Nintendo Switch avranno presto motivi per gioire: un’esclusiva PlayStation particolarmente apprezzata dagli utenti sta infatti per sbarcare anche sulla console ibrida.

Stiamo parlando di 13 Sentinels Aegis Rim, la bellissima avventura sviluppata da Vanillaware e pubblicata da Atlus, fino ad ora resa disponibile unicamente per PlayStation 4.

Nella nostra recensione avevamo sottolineato che si tratta di un’avventura da vivere assolutamente, che è in grado di non lasciare indifferenti tantissime categorie di videogiocatori.

Il titolo riuscì a convincere anche la redazione di Famitsu, che decise di premiare la produzione con un punteggio complessivo molto alto.

Come riportato da VG247, Atlus ha annunciato di aver ottenuto il traguardo di 500.000 copie spedite in tutto il mondo: un risultato sicuramente non da poco, considerando che si tratta di una produzione lontana dai tripla-A.

Per festeggiare questo risultato, Atlus ha dunque svelato che l’ibrido tra l’avventura side-scrolling e strategia in tempo reale a partire dal prossimo anno non sarà più un’esclusiva PlayStation, ma potrà essere acquistato anche su Nintendo Switch.

L’edizione Switch di 13 Sentinels Aegis Rim uscirà dunque su Switch a partire dal 22 aprile 2022: l’annuncio è arrivato con un nuovo trailer, che potrete guardare interamente qui sotto.

Sentinel No. 13: Activated. Are you ready to re『 START 』? 13 Sentinels: Aegis Rim comes to Nintendo Switch on April 12, 2022! pic.twitter.com/FwtIOIjCrl — Official ATLUS West (@Atlus_West) November 28, 2021

L’edizione Switch dovrebbe trattarsi di un semplice porting dell’edizione PlayStation, dato che non sono state svelate novità o feature esclusive.

Non è stato inoltre rivelato quale sarà il prezzo consigliato di vendita: non è dunque ancora chiaro se i giocatori Switch dovranno acquistarlo a prezzo pieno o se sarà disponibile a una cifra ridotta.

In ogni caso, l’arrivo di questo grande titolo sulla console Nintendo rappresenta certamente un’ottima notizia: a partire dal 2022, 13 Sentinels Aegis Rim potrà dunque arrivare a un pubblico di giocatori ancora più ampio.

Forse qualche utente PlayStation potrebbe rimanere deluso dall’aver perso quest’esclusiva, ma potranno presto consolarsi con un’interessante produzione che sta per lasciare Xbox per sbarcare sia su PS5 che su Switch.