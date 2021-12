Persona 6, annuncio in vista? Atlus prepara le novità del 2022

Forse il 2022 potrebbe essere l’anno buono per annunciare Persona 6: dopo il grande successo ottenuto dal quinto capitolo della serie, i fan stanno infatti attendendo con ansia novità relative a un nuovo episodio.

Atlus starebbe infatti già pensando a quelli che saranno i titoli per i prossimi anni, dopo aver già lanciato con grande successo Shin Megami Tensei V in esclusiva su Nintendo Switch.

Del resto, che gli sviluppatori abbiano già in mente il sesto capitolo della serie JRPG non è certo un mistero: gli sviluppatori hanno infatti chiesto più volte agli utenti dove vorrebbero giocare un eventuale Persona 6.

Gli autori della serie sembrerebbero però pronti a muovere i primi passi verso la realizzazione del prossimo capitolo, almeno stando a quanto emerso dalle loro stesse parole.

Come riportato da Gematsu, diversi componenti chiave di Atlus hanno infatti dichiarato a Famitsu quali sono le loro aspettative per il 2022 e che cosa potranno aspettarsi i giocatori per il futuro dei loro franchise.

Le dichiarazioni più interessanti sono sicuramente quelle di Shinjirou Takada, che afferma come nel 2022 voglia lanciare un titolo che possa essere «una colonna» per Atlus.

Inoltre, Takada ha aggiunto che il team può tirare un sospiro di sollievo dopo il lancio di Shin Megami Tensei V e che sperano di annunciare qualcosa di nuovo anche nel 2022.

Ad aumentare la possibilità che l’annuncio possa essere Persona 6 ci ha pensato anche Kazuhisa Wada, che ha ribadito come «il venticinquesimo anniversario di Persona continuerà» e che, oltre a lavorare al porting di Persona 4 Arena Ultimax, stanno facendo «progressi costanti su nuove cose».

Insomma, pur non essendo arrivata ancora una conferma ufficiale, Atlus sembra aver lasciato intendere che un annuncio di Persona 6 potrebbe arrivare già il prossimo anno: nel caso dovessero arrivare ulteriori novità, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

In ogni caso, ricordiamo che una delle novità in arrivo sembrerebbe essere una versione rimasterizzata di Persona 3 Portable: un altro grande classico capitolo della serie molto amato dai fan.

Uno degli annunci più importanti del 2022 dovrebbe invece essere legato a un nuovo RPG di SEGA e Atlus, slegato dai franchise più importanti ma che punterebbe ad attirare una fetta importante del mercato mobile.