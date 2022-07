Persona 5 Royal, l’update PS5 vi ruberà (quasi) letteralmente il cuore

Persona 5 Royal continua la sua cavalcata imperiosa su next-gen, dove i giocatori stanno aspettando notizie riguardo l‘update PS5, tra le tante piattaforme su cui tornerà il titolo Atlus.

L’ultimo capitolo dell’amata serie di JRPG, che trovate su Amazon, ha infatto trovato l’ennesima, nuova vita sulle console di nuova generazione, e PC.

Addirittura la versione Xbox Game Pass, che arriva anche su PC, conterrà tutti i DLC disponibili di Persona 5 Royal all’interno del pacchetto.

L’avventura dei Phantom Thieves torna anche su PlayStation 5 con un’edizione next-gen rinnovata che, però, potrebbe rubarvi il cuore.

Visto che Persona 5 Royal ha trovato la sua fortuna su PS4, è lecito aspettarsi che questi giocatori possano essere premiati con un update PS5 gratuito, o almeno agevolato.

Ma, come confermato da Atlus recentemente, i Phantom Thieves non saranno gentili con gli utenti della nuova generazione PlayStation.

In una pagina Q&A dedicata proprio alle nuove versioni di Persona 5 Royal, l’azienda nipponica ha confermato il funzionamento dell’update PS5 rispondendo ad una domanda specifica:

Q. Se ho acquistato la versione PlayStation 4 di “Persona 5 The Royal”, posso eseguire l’upgrade alla versione PlayStation 5 di “Persona 5 The Royal”?

A. Siamo spiacenti, ma non ci sono prodotti per gli acquirenti di “Persona 5 The Royal” per PlayStation®4. Ti saremmo grati se potessi acquistare “Persona 5 The Royal” per PlayStation 5 quando giochi con PlayStation 5.