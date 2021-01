Perché i bambini sono così strani in Cyberpunk 2077? Lo spiega uno sviluppatore

Uno sviluppatore ha spiegato su Reddit come mai i bambini abbiano un aspetto così bizzarro nei grandi open world usciti di recente, come Cyberpunk 2077 e Assassin’s Creed Valhalla.

La spiegazione è abbastanza interessante ed è il caso di condividerla con i nostri lettori perché fornisce un retroscena sul modo in cui i videogiochi, specialmente quelli più estesi in termini di mappe, vengono realizzati oggi.

Come riporta PlayStation LifeStyle, il redditor Ehrand lavora a stretto contatto con la modellazione dei personaggi ed è per questo che il suo parere ha particolare rilevanza oltre che competenza.

«Le proporzioni di un bambino sono diverse da quelle di un adulto. Solitamente, hanno un rapporto testa-corpo più grande rispetto ad un adulto ed è difficile replicarlo senza farli sembrare stupidi», ha spiegato l’utente.

«È ancora più difficile quando provi a replicare un’età specifica perché il corpo dei ragazzini cambia così tanto in così poco tempo quando crescono. E, per via delle loro proporzioni diverse, spesso necessiterebbero un rig unico e che non venissero riutilizzate le animazioni degli adulti (potrebbero farlo con un re-targeting ma non avrebbero comunque l’aspetto giusto. Tutto questo aggiunge costi in fase di produzione perché avrebbero bisogno di un modello unico, con un rig unico e con il loro set di animazioni. Nei grandi giochi open world, solitamente c’è un rig di base in cui far rientrare ogni personaggio in modo da non dover realizzare le animazioni di migliaia di personaggi. Questo spiega perché spesso vengano semplicemente ridimensionati gli adulti cosicché possa venire riutilizzato il loro intero set di animazioni ad un costo di produzione molto piccolo».

Il tema era già stato tirato in ballo lo scorso anno con Assassin’s Creed Valhalla ma è tornato in auge con Cyberpunk 2077, ora che il gioco è diventato, a ragione e al contempo pure a torto, il bersaglio dei troll della rete.

Sappiamo che, mano a mano che gli open world diventeranno più grandi nella generazione appena iniziata, la grande sfida degli sviluppatori attivi in questo ramo sarà rendere i loro mondi non solo enormi ma anche vivi e credibili; qualcosa a cui produzioni in cantiere da anni come le due che abbiamo menzionato, evidentemente, non potevano ancora aspirare.

Ad ogni modo, Cyberpunk 2077 ha tanto di bello da mettere in mostra, come evidenziato dalle spettacolari foto in-game di un professionista che vi abbiamo proposto in questi giorni di vacanze natalizie.