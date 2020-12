Cyberpunk 2077 su PC è praticamente illegale nelle foto di un professionista

Non scopriamo oggi che Cyberpunk 2077 su un PC di fascia medio-alta raggiunga i risultati che gli appassionati speravano di poter vedere anche su altre configurazioni – soprattutto su quelle console. Night City con le ultime tecnologie è, in sintesi, uno spettacolo per il colpo d’occhio, sia nei suoi scenari che (anche e soprattutto) nei volti e le sfumature degli NPC con i quali vi ritroverete a interagire.

Così, armatosi di PC, il professionista Petri Levälahti – che cattura screenshot promozionali per i giochi di DICE, ma si diverte nel tempo libero a scattare foto virtuali per i titoli con cui gioca – ha immortalato momenti, volti e colori di Night City, dando vita a una spettacolare galleria di immagini che mostra Johnny Silverhand, Judy, Jackie, Panam, la sua personalissima V e scorci/veicoli con cui si è intrattenuto durante il viaggio.

Picture by Petri Levälahti

Tutte le sue immagini, che trovate sul suo profilo Twitter (ma alcune sono anche su Flickr), sono state catturate con la modalità Foto interna del gioco.

Johnny & Judy // Cyberpunk 2077 (photo mode) pic.twitter.com/6B4flcXUvo — Petri Levälahti (@Berduu) December 13, 2020

Night City Morning // Cyberpunk 2077 pic.twitter.com/72fTnGJXWW — Petri Levälahti (@Berduu) December 14, 2020

Quadra Avenger // Cyberpunk 2077 (photo mode) pic.twitter.com/jtMidnzszd — Petri Levälahti (@Berduu) December 16, 2020

NPC Portraits // Cyberpunk 2077 (photo mode) pic.twitter.com/5Jxs5F45We — Petri Levälahti (@Berduu) December 17, 2020

Guns N' Poses // Cyberpunk 2077 pic.twitter.com/M2fpQci9U0 — Petri Levälahti (@Berduu) December 23, 2020

Wide // Cyberpunk 2077 pic.twitter.com/ebQ8c8JIZn — Petri Levälahti (@Berduu) December 27, 2020

Moods // Cyberpunk 2077 pic.twitter.com/kpCu9Xex1k — Petri Levälahti (@Berduu) December 28, 2020

Per catturare queste immagini, Levälahti ha giocato per duecento ore a Cyberpunk 2077, completando qualsiasi incarico «all’infuori dell’ultima missione della storia», come ha raccontato in un altro cinguettio, dove ha mostrato il suo titanico inventario di abiti per la sua V.

In precedenza vi avevamo mostrato i suoi scatti anche per The Last of Us – Parte II, per Ghost of Tsushima, per Microsoft Flight Simulator e per Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Attendiamo ora di scoprire a quale prossima uscita l’artista dedicherà il suo tempo e il suo occhio fotografico.

Cyberpunk 2077 è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Il gioco, soprattutto su console, è in attesa di una patch maggiore a gennaio e di una a febbraio, che dovrebbero risolvere la maggior parte dei problemi tecnici di cui soffre – relativi soprattutto ai crash, al frame rate incostante e alla risoluzione dinamica tendente a crollare su PS4 e Xbox One base.

Nel 2021 arriverà anche un’apposita patch gratuita per chi possiede il titolo sulle vecchie console, che consentirà di avere la versione PS5 e Xbox Series X/S, appositamente sviluppata e ottimizzata. È già possibile giocare Cyberpunk 2077 sulle nuove console, ma in quel caso si tratterà della versione PS4/Xbox One in retrocompatibilità.