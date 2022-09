Zelda Tears of The Kingdom, Nintendo svela il «mistero» del titolo

Di recente, sono stati resi noti il nome ufficiale e la data di uscita del sequel di Breath of the Wild 2, ovvero The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Il sequel dell’open world per Nintendo Switch, che potete recuperare su Amazon a prezzo davvero notevole, arriverà nei primi mesi del prossimo anno col suo carico di novità.

L’annuncio, condito con un nuovo ed emozionante trailer in game, ha sicuramente lasciato tutti di sasso, aumentando l’hype per il titolo in maniera vertiginosa.

Ora, dopo che i fan si sono sbizzarriti con alcune teorie davvero molto interessanti, è ora il turno di Nintendo, la quale ha spiegato il significato del sottotitolo.

Come riportato anche da Nintendo Life, alcuni fan hanno discusso ardentemente su come inquadrare il nuovo titolo di Zelda Tears of the Kingdom: è “tears” (inteso come piangere lacrime) o “tears” (come strappare)?

Eurogamer.net ha infatti chiesto la cosa alla Grande N, la quale si è espressa ufficialmente al riguardo: la pronuncia è “tears”, inteso come lacrime vere e proprie.

“Le lacrime del Regno” è quindi la corretta traduzione del sottotitolo, sebbene al momento non è chiaro se Nintendo deciderà di tradurre in italiano il sottotitolo (cosa davvero molto poco probabile).

Al momento, tuttavia, non è stato spiegato maggiormente nel dettaglio il nome scelto, il quale avrà quasi certamente un suo peso e significato specifico all’interno dell’avventura.

Restando in tema, avete letto anche che la reazione dei fan di Zelda all’annuncio di data e titolo del nuovo gioco, il quale vedrà la luce nei primi mesi del prossimo anno, ossia il 12 maggio 2023?

Ma non solo: qualcuno ha creato una ipotetica Switch OLED a tema che non esiste, ma che speriamo Nintendo possa un giorno realizzare, dedicata proprio al nuovo Zelda in uscita.

Nel frattempo anche uno Zelda del passato molto amato è stato rimaneggiato da un fan, con un remake in Unreal Engine 5, per un risultato davvero splendido.