Per CDPR è già Natale: gratis tanti regali a tema Cyberpunk e The Witcher

Manca poco a Natale ma CD Projekt Red è già entrata nello spirito delle feste, almeno per i fan di The Witcher e Cyberpunk 2077.

Il tutto con un tempismo notevole perché The Witcher 3, il capolavoro che trovate sempre su Amazon, è tornato di recente in versione next-gen.

Un aggiornamento che era così atteso che, in un solo giorno, ha già battuto Elden Ring anche se può sembrare assurdo.

Mentre Cyberpunk 2077 ha già cominciato il suo percorso verso il nuovo DLC, che sarà impreziosito dalla presenza di una star di Hollywood di un certo peso.

E in questo momento molto sereno per CD Projekt Red, lo sviluppatore polacco ha deciso di farvi un regalo.

Si tratta di un pensierino ovviamente, perché non ci sono in omaggio dei giochi, ma comunque dei bonus molto belli e graditi.

Tanti, ma davvero tantissimi, wallpaper a varie risoluzioni di The Witcher e Cyberpunk 2077. Un pacchetto molto succoso che contiene poster, sfondi digitali, concept art e altro.

Lo potete scaricare a questo indirizzo tramite GOG, cominciando a fare la cernita degli sfondi che volete utilizzare.

Sono qualcosa come oltre 300 sfondi di vario tipo, quindi sicuramente vi ci vorrà un po’ di tempo prima di fare la scelta definitiva per il vostro PC.

Sono dedicati ad entrambi i giochi ovviamente, ma all’interno trovate anche delle cartoline generiche a tema CD Projekt Red, che per Natale fanno sempre comodo.

PC che, se avete già installato The Witcher 3 in versione next-gen, sta soffrendo in alcuni casi con problemi paragonabili addirittura a Cyberpunk 2077.

A proposito di regali, non dimenticatevi neanche di aggiornarvi con l’ultimo gioco gratis offerto da GOG, che come sempre vi permette di giocare a tanti titoli interessanti in via gratuita.

Regali, quelli fatti da CD Projekt Red, che probabilmente vanno a compensare la brutta notizia ricevuta qualche tempo fa. Gwent, l’amatissimo gioco di carte, non verrà infatti più aggiornato dall’azienda.