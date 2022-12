CD Projekt RED terminerà il supporto a uno spin-off di The Witcher

CD Projekt RED sta abbandonando il supporto per Gwent The Witcher Card Game, ma il publisher ha in ogni caso assicurato che il gioco rimarrà online per gli anni a venire.

Dopo l’arrivo della versione next-gen della avventure di Geralt, a quanto pare ci sarà un capitolo che non se la passerà troppo bene, perlomeno in futuro.

Gwent sarà supportato con nuove carte e tornei eSports per tutto il 2023, come reso noto da IGN US, ma il tutto terminerà a partire dal 2024, quando il gioco passerà a un approccio incentrato sulla comunità, in quello che è internamente noto come Project Gwentfinity.

CD Projekt Red ha dichiarato che un ristretto numero di sviluppatori “manterrà in vita” Gwent da questo momento in poi, mentre tutti gli altri membri del team saranno trasferiti ad altri progetti dello studio.

Project Gwentfinity vedrà l’aggiunta di un sistema di progressione stagionale che premierà la creazione di mazzi, oltre a una nuova funzione di bilanciamento che consentirà alla comunità di votare le modifiche al bilanciamento (anche se CD Projekt ha dichiarato che saranno previste delle restrizioni per evitare manipolazioni e modifiche in grado di “rompere” il gioco).

Poco sotto, il tweet di Paweł Burza, senior communications manager di CD Projekt.

Nel frattempo, Gwent vedrà l’uscita di 72 carte in tre espansioni ad aprile, luglio e settembre 2023. Si svolgeranno anche due tornei eSports e le modifiche mensili al bilanciamento saranno implementate come di consueto.

CD Projekt intende creare un pool di carte completamente bilanciato in questo lasso di tempo, oltre a implementare altre caratteristiche che contribuiscano alla longevità del Gwent.

Ricordiamo che The Witcher 3 Wild Hunt arriverà su PlayStation 5 ed Xbox Series X|S come uno dei prodotti che chiuderanno il 2022 in grande stile.

Ma non è tutto: in concomitanza con il 15imo anniversario dell’uscita del primo capitolo, CDPR ha annunciato alcuni giorni fa che The Witcher Remake è attualmente in lavorazione e ha condiviso i primi dettagli sul progetto.