The Witcher 3 next-gen è uscito solo oggi, ma ha già battuto Elden Ring

Durante la giornata odierna CD Projekt RED ha finalmente rilasciato l’aggiornamento next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt, riportando in auge il grande classico fantasy.

Il capolavoro uscito nella passata generazione, che trovate anche su Amazon, è stato infatti riproposto su PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su PC, con tutte le migliorie del caso.

Nella nostra recensione pubblicata pochi giorni fa vi abbiamo spiegato che il gioco «è tutt’oggi un action RPG maestoso e godibile, capace di trascinarvi tra gli orrori del Continente per non voler più andare via. Vestire i panni di Geralt in questo porting di nuova generazione permette di vivere tutto il pacchetto dall’inizio alla fine nella sua versione migliore.»

Ora, nonostante qualcuno abbia trovato qualche lamentela tecnica, sembra che The Witcher 3 abbia riottenuto un importante primato, ai “danni” di Elden Ring, ossia quello di miglior RPG open world sulla piazza.

Come riportato anche da Games Radar, attualmente The Witcher 3 Wild Hunt – Complete Edition per PS5 vanta un punteggio di 97 su Metacritic.

Questo punteggio altissimo significa che il gioco di CD Projekt ha di fatto superato l’altrettanto celebre Elden Ring, diventando quindi ancora una volta il miglior RPG a mondo aperto disponibile.

L’avventura di Geratl è attualmente in vantaggio di un soffio, dato che l’ultimo souls di FromSoftware si trova a 96. Le versioni PS4 e Xbox One di The Witcher 3 Wild Hunt hanno ottenuto rispettivamente 92 e 91, superate da Elden Ring al momento del lancio.

Anche la versione PC di The Witcher 3, che ha ottenuto un rispettabilissimo 93, è stata quindi battuta a margine dal titolo From.

Restando in tema, come riportato nelle scorse ore, il team di sviluppo polacco ha spiegato le motivazioni che rendono la versione PS5 del gioco a suo modo unica.

Ma non solo: se in ogni caso volete saperne di più su The Witcher 3 Next-Gen, vi consigliamo di dare un’occhiata anche all’ultima video comparativa definitiva.