I peggiori giochi usciti nel 2022: ecco la triste classifica

Si parla spesso di quelli che sono i migliori giochi: sulle nostre pagine, ad esempio, vi abbiamo proposto le classifiche per media voto dei migliori in assoluto e di quelli per PlayStation, Xbox e Switch. Ma cosa viene fuori se invece vediamo quali sono i peggiori giochi usciti nel 2022?

Abbiamo provato a mettere insieme questi dati consultando Metacritic, prendendo sempre come riferimento la media voto ottenuta dai giochi attraverso le recensioni della critica di tutto il mondo. Il dato interessante è che ci sono diversi grandi nomi, alcuni per niente sorprendenti. Ma è anche vero che ci sono pochi giochi con non sufficienze gravi (nella media del 4, per capirci), il che significa che la qualità non è stata poi così bassa in questi primi otto mesi del 2022.

Vi proponiamo di seguito la classifica. Come anticipato, è basata sulla media voto dalle recensioni, espressa in centesimi. Se un gioco era presente nella chart con due piattaforme diverse, viene tenuto come riferimento solo il voto con la media più bassa. Inoltre, sono esclusi DLC ed espansioni di giochi precedenti.

Purtroppo, Babylon's Fall si accomoda sul podio dei peggiori dell'anno

I peggiori giochi del 2022 (fino a oggi)

Postal 4: No Regerts (PC) – 30 CrossfireX (Xbox Series X) – 38 Babylon’s Fall (PS5) – 41 XEL (Switch) – 41 The Waylanders (PC) – 53 In Nightmare (PS5) – 53 Dynasty Warriors 9 Empires (Switch) – 54 Dolmen (PC) – 54 MX vs ATV Legends (PS5) – 55 Out There: Oceans of Time (PC) – 57 Lila’s Sky Ark (Switch) – 57 The House of the Dead: Remake (Switch) – 57 Aztech: Forgotten Gods (PC) – 58 Matchpoint: Tennis Championships (PS5) – 58 Expedition Zero (PC) – 59

Diversi di questi titoli, come Babylon’s Fall (lo trovate su Amazon, ma purtroppo non dovreste nemmeno cercarlo), erano presenti in realtà in diverse versioni in questa non proprio ambitissima classifica. Proprio il titolo di Square Enix firmato da PlatinumGames, non ve lo nascondemmo nella nostra recensione, era uno dei papabili per la palma di peggiore dell’anno, considerando le confuse condizioni in cui è stato realizzato e in cui poi infine è uscito.

Non sorprende nemmeno la presenza di CrossfireX, altro gioco che non aveva deciso cosa fare da grande al momento della sua uscita e stracolmo di incertezze, al punto da essere dimenticabile senza troppe remore. Si porta comunque a casa l’oro Postal 4, con una media voto che è lontanissima perfino da una valutazione scarsa e che sarà difficilmente battibile da qui a fine anno (speriamo, almeno).

Tra le recensioni del gioco, spicca indubbiamente quella della nota testata GameSpot, che gli ha assegnato 1/10 e ha spiegato che «Running With Scissors potrebbe considerare questa review un riconoscimento, considerando che il fatto che il gioco sia brutto sembrerebbe essere parte della gag, ma non provate a pensare per nemmeno un secondo che Postal 4 riesca anche solo a sfiorare il reame del ‘così brutto che diventa bello’. Non c’è niente da salvare, è un’esperienza genuinamente orribile che dovrebbe essere evitata a qualsiasi costo».

Vedremo se e come cambierà questa curiosa e mesta classifica da qui alla fine dell’anno. La speranza, da amanti dei videogiochi, è ovviamente che a questo punto rimanga uguale: significherebbe che i prossimi mesi, piuttosto densi nonostante i rinvii, hanno in serbo per noi delle grandi cose. O, quanto meno, non delle cose così brutte.