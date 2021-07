Silent Hill è in arrivo? Arriva una risposta ufficiale

Da settimane, per non dire mesi, si vocifera un ritorno del celebre franchise horror di Silent Hill, parcheggiato in un angolo da Konami ormai da tempo immemore.

L’annuncio della partnership tra Bloober Team (autori di The Medium) e il publisher nipponico ha di recente riacceso le speranze.

Konami potrebbe davvero avere in mente lo sviluppo di uno o più capitoli di Silent Hill, del quale al momento si sa davvero poco.

Bloober Team ha in ogni caso una collaborazione in corso con l’Unione Europea per la realizzazione di tre nuovi videogiochi horror.

Il primo sarà un sequel di Layers of Fear dal nome in codice H2O, seguito da BLACK, un titolo in prima persona ambientato nel Medioevo.

Terzo e non meno importante Dum Spiro, un titolo nel quale interpreteremo un ragazzo pronto a tutto per liberare sua sorella, in un contesto che richiama i drammi della Seconda Guerra Mondiale.

Le speculazioni volevano che in uno di questi giochi si “nascondesse” il nuovo Silent Hill, sebbene in una dichiarazione a IGN US, il CMO di Bloober Tomasz Gawlikowski ha chiarito la questione.

Stando alle sue parole, nessuno dei giochi citati è effettivamente in sviluppo: «Le speculazioni online basate su informazioni obsolete o incomplete possono spesso portare a strane teorie tra i giocatori», ha scritto Gawlikowski.

Il CMO ha proseguito spiegando che se H2O è diventato Layers of Fear 2, gli altri due progetti sono stati del tutto trasformati.

«E’ stata fatta domanda per altri due progetti, nomi in codice Dum Spiro e Black», ha continuato Gawlikowski. «Abbiamo concluso che al momento non possiamo consegnare Dum Spiro in una forma adeguatamente sensibile all’argomento e allo stesso tempo facilmente vendibile al pubblico».

«Allo stesso modo, anche l’idea iniziale per Black è stata accantonata, nonostante stiamo ancora sviluppando un gioco con questo nome in codice, sebbene si tratti di un progetto molto diverso da quello che potreste aver letto in giro.»

Comprensibilmente, Gawlikowski non è entrato nei dettagli sul fatto che lo studio stia lavorando a un gioco di Silent Hill, ma ha confermato che sono in corso diversi progetti di grandi dimensioni.

«In Bloober Team abbiamo due progetti interni attivi, uno in fase di produzione e uno in fase di pre-produzione. Entrambi avranno una portata più ampia di The Medium, tuttavia, nessuno dei due si basa su temi o premesse circolate online negli ultimi giorni».

Dalle parole del CMO è possibile intuire che Bloober non è effettivamente al lavoro sul nuovo Silent Hill, sebbene in questi casi la speranza è sempre l’ultima a morire (anche in virtù della partnership con Konami).

Leggi anche: la classifica dei migliori e peggiori Silent Hill

Ricordiamo che di recente Keiichiro Toyama – il creatore di Silent Hill– ha commentato i rumor sul ritorno del franchise.

Se volete saperne di più sull’opera più famosa di Bloober Team, date un’occhiata alla nostra recensione di The Medium.