Overwatch 2 sta vendendo un’oggetto più economico nella vita reale che nel gioco

Overwatch 2 è diventato free to play e, a quanto pare, ha adottato anche tutte le pratiche tipiche dei giochi del genere.

Il seguito del titolo di Blizzard del 2016, i cui gadget potete trovare su Amazon, si è ritrovato ad esordire sul mercato in modo abbastanza turbolento.

E proprio i prezzi dello shop interno sono stati il bersaglio delle polemiche dei giocatori della prima ora, che non erano affatto soddisfatti dell’offerta.

Quando sembrava che Overwatch 2 potesse rientrare nei ranghi, anche per aver risolto alcuni problemi tecnici e reintrodotto degli eroi, ecco che c’è dell’altro.

Come riporta IGN US, infatti, il titolo Blizzard sta vendendo un oggetto nello shop in-game che, nella vita reale, costa di meno.

Ma andiamo con ordine.

Overwatch 2 non propone più le loot box gratuite per ottenere oggetti, che ora vanno acquistati con il denaro reale che viene convertito in valuta in-game.

In questi giorni c’è un portachiavi di un pachimari, una delle creaturine mascotte del gioco, che è possibile acquistare per 700 crediti di gioco. Tuttavia le proposte di Overwatch 2 per acquistare crediti sono 500 crediti per €4.99 o 1000 crediti per €9.99.

Di fatto il portachiavi digitale in questione costa €10 perché è necessario acquistare il bundle più grande. Volendo fare una conversione sommaria sono comunque €7, circa.

Tutto normale se non fosse che lo stesso oggetto, sul Blizzard Gear Store, costa €5 (ovvero cinque dollari, come potete verificare voi stessi).

Immagine: IGN US

Una situazione a dir poco paradossale che rende il sistema di monetizzazione free to play di Overwatch 2 sempre meno sopportabile.

Un elemento che non ci aveva affatto convinto in fase di recensione, e che con il passare delle settimane dal lancio continua a non essere convincente. Anzi.

Tuttavia Overwatch 2 rimane un successo, nonostante tutto, come dimostrano le decine di milioni di giocatori che sono entrate nel gioco nelle prime settimane dal lancio.