Finalmente una buona notizia per Overwatch 2: gli eroi disattivati stanno tornando

Overwatch 2 non è sempre stato circondato di buone notizie, ma quella di oggi almeno è una di quelle.

Il seguito del titolo di Blizzard del 2016, i cui gadget potete trovare su Amazon, si è ritrovato ad esordire sul mercato in modo abbastanza turbolento.

Tra le tante brutte notizie c’è stato il bug che faceva sì che i PC dei giocatori si spegnessero senza motivo, e che ha creato ovviamente molti problemi.

E dopo gli attacchi hacker alcuni eroi erano stati disattivati, perché Blizzard era stata costretta a rimuoverli dal gioco fino a tempo indeterminato.

Come riporta Kotaku, infatti, i fan di Bastion possono tirare un sospiro di sollievo e tornare a giocare con il proprio robottino devastatore preferito.

Dal 10 ottobre, dopo che i giocatori hanno scoperto alcuni glitch che consentivano abilità infinite e cumulative, Bastion è stato completamente rimosso dalle partite competitive, insieme a Torbjorn.

Blizzard aveva annunciato che avrebbe lavorato ad una soluzione per impedire che i due eroi potessero approfittare del glitch, ma fino ad ora non c’era stato nessun segnale di ritorno.

Almeno fino ad oggi, quando Jon Spector di Blizzard ha specificato su Twitter che i due personaggi torneranno molto presto nel roster:

Good news, everyone. Bastion and Torbjorn have been located in Junkertown, and we are arranging for them to rejoin the other agents of Overwatch on 10/25.

— Jon Spector (@Spex_J) October 19, 2022