Overwatch 2 fa un passo indietro: addio a una restrizione dopo le polemiche (ma non per tutti)

Non si può certamente dire che il lancio di Overwatch 2 sia riuscito nel migliore dei modi: il debutto del nuovo free-to-play di Blizzard ha dovuto infatti fare i conti con diversi problemi ai server, che si sono poi rivelati più gravi del previsto.

Questo ha reso naturalmente impossibile per molti fan provare anche solo una partita al day one, ma anche gli utenti più fortunati hanno dovuto fare i conti con un limite importante: per potervi mettere alla prova nuovamente con la nuova versione di Overwatch (trovate tanti gadget dedicati su Amazon) era infatti necessario collegare un numero di telefono al proprio account.

Una restrizione che ha fin da subito scatenato numerose polemiche in rete, anche per via dell’impossibilità di poter associare un telefono prepagato al proprio account: Blizzard ha deciso di ascoltare i feedback al riguardo e annunciare dunque un piccolo passo indietro.

Mentre il team è ancora al lavoro per ripristinare tutte le funzionalità dei server dopo un attacco hacker coordinato, gli sviluppatori di Overwatch 2 hanno infatti annunciato che a partire da domani 7 ottobre non sarà più necessario associare un numero di telefono, ma solo per chi ha già giocato al primo capitolo e possiede un account Battle.net.

La decisione è stata comunicata direttamente sul proprio forum ufficiale (via ComicBook), dove viene chiarito che questa modifica sarà in effetto per tutti coloro possiedono un account Battle.net collegato, il che include coloro che hanno iniziato a giocare dal 9 giugno 2021.

Per quanto riguarda invece tutti gli altri utenti che si stanno avvicinando alla serie per la prima volta, Blizzard continuerà invece a richiedere l’associazione di un numero di telefono: una strategia ideata per combattere il cheating e impedire la creazione di account molteplici.

Insomma, il team ha deciso di tenere conto della buona fede dei fan storici e cercare così di non ostacolare in alcun modo il loro rientro. La nota fornisce anche un aggiornamento sullo stato dei server, che dopo gli attacchi DDoS adesso dovrebbero essere quasi interamente funzionanti, anche se per alcuni fan potrebbero ancora essere necessarie lunghe code prima di poter entrare in partita.

Per il momento, Blizzard continua invece a non voler effettuare alcuna modifica sui tempi per sbloccare gli eroi originali, nonostante anche in questo ambito siano arrivate in rete numerose polemiche al riguardo.

Vi ricordiamo che Overwatch 2 è già disponibile su tutte le principali piattaforme di gioco, senza alcun costo aggiuntivo richiesto: se siete curiosi di scoprirne di più, potete consultare la nostra recensione in corso.