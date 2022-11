Overwatch 2, ci sono brutte notizie per i prossimi aggiornamenti

Overwatch 2 sta procedendo in maniera davvero spedita, nonostante le premesse, anche se arrivano i primi intoppi ora.

Certo che per come era partito il sequel dello shooter di Blizzard del 2016, i cui gadget potete trovare su Amazon, le cose sono andate fin troppo bene.

In quanto a numeri, Overwatch 2 ha surclassato il suo predecessore con dei numeri che era difficile aspettarsi dal sequel.

Overwatch 2 aveva già totalizzato dei numeri importanti, ma il successo dello shooter di Blizzard sembra non voler calare in alcun modo.

In queste ore sarebbe dovuto arrivare un aggiornamento importante per Overwatch 2, ma è stato rinviato all’ultimo minuto.

La patch di metà stagione è stata rinviata per dei “problemi critici”, come ha dichiarato Blizzard sulle pagine del forum ufficiale.

L’aggiornamento è stato spostato dal 15 novembre, data originale, al 17 novembre alle ore 20:00 italiane.

Ecco la spiegazione:

«La patch di oggi è in ritardo poiché stiamo lavorando per risolvere un problema critico. Forniremo un aggiornamento qui e attiveremo la patch non appena il problema verrà risolto. Ciò include le imminenti modifiche al bilanciamento, le correzioni di bug, inclusi quelli che interessano Mei e gli aggiornamenti dei contenuti principali che abbiamo pianificato per questa patch. Questo ritardo influisce anche sulla consegna degli incentivi e dei vantaggi per gli spettatori dell’Overwatch League dalle partite post-stagionali durante il periodo tra il 30 ottobre e il 4 novembre, insieme alla rotazione degli oggetti estetici nel negozio dell’Overwatch League. Le sfide giornaliere e settimanali verranno ripristinate oggi, così come l’aggiornamento standard del negozio. Grazie per la vostra comprensione, lavoreremo per rilasciare questa patch il prima possibile. Segui i nostri forum e social su @PlayOverwatch per gli aggiornamenti.»

Solo un piccolo sbandamento per Overwatch 2, che dopo il lancio disastroso si è ripreso velocemente. Un lancio disastroso che qualcuno ha deciso di trasformare in un opera d’arte, per sdrammatizzare il momento surreale.

E mentre McDonald’s mette in palio una skin esclusiva per Tracer, Overwatch 2 condivide il suo successo con “l’altro” shooter di Activision: Call of Duty Modern Warfare 2.