Overwatch 2, c’è una skin di Tracer che si può avere solo da McDonald’s

Overwatch 2 è uscito e continua a far parlare di sé, in un modo o nell’altro.

Il seguito del titolo di Blizzard del 2016, i cui gadget potete trovare su Amazon, si è ritrovato ad esordire sul mercato in modo abbastanza turbolento.

Tra i problemi che i giocatori hanno segnalato c’è senz’altro la controversia sui prezzi, con un modello economico che i fan non hanno gradito granché.

Ma nonostante tutto Overwatch 2 si è rivelato un successo, con 25 milioni di giocatori nei primi dieci giorni ad accompagnare il lancio.

Tra le cose che hanno reso unico Overwatch ci sono anche le bellissime skin alternative dei personaggi principali. Nel precedente episodio si potevano sbloccare semplicemente giocando, trovandole all’interno delle loot box.

In Overwatch 2 le skin sono a pagamento come in ogni modello free-to-play, e alcune si pagano anche in altri modi.

Come riporta IGN US, infatti, c’è una skin di Tracer che è acquistabile solamente attraverso l’acquisto di uno speciale menu di McDonald’s. Proprio quel McDonald’s, sì.

Blizzard e McDonald’s si sono uniti per la promozione che attenta alla salvaguardia delle coronarie dei giocatori.

La skin “Tracer Lightning” verrà regalata a chiunque ordini un menù Big Mac, McChicken o Chicken McNuggets da 10 pezzi tramite l’app di MyMacca.

La skin è disponibile in tutti i McDonald’s in tutta l’Australia fino alla fine di ottobre e al momento non si sa se la promozione si diffonderà negli Stati Uniti o in altre regioni.

C’è anche un bello spot a corredo:

Tra l’altro, per chi di voi ha l’occhio attento, vi sarete accorti che la skin in questione è in realtà una variazione della skin anniversario del 2018 di Overwatch.

Una skin che, al momento, appare ogni tanto nello store interno di Overwatch 2 ma non è chiaro quando sarà acquistabile con precisione.

Nel frattempo qualcuno si è divertito a trasformare il lancio disastroso del gioco in un’opera d’arte, perché i giocatori comunque riescono a prendere con sportività anche i momenti peggiori.

Già che ci siamo, avete recuperato la nostra recensione del gioco? Lo potete fare a questo indirizzo.