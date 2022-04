Ora potete giocare Halo Infinite in terza persona, grazie ai fan

Il lancio di Halo Infinite ha sicuramente messo d’accordo sia i fan storici della saga che la stampa specializzata, sebbene le novità non sono certo finite qui.

Il gioco, che può essere giocato anche via Xbox Game Pass (che potete acquistare su Amazon a un prezzo molto interessante), ha dalla sua una fan base realmente appassionata, nonostante alcune recenti lamentele.

Da poco vi abbiamo infatti reso noto la replica di 343 Industries al malcontento dei giocatori, specie riguardo la mancanza di nuovi contenuti post-lancio.

E se ora l’annunciata Stagione 2 promette un riscatto a modo, qualcuno si è dilettato a creare dal nulla una modalità in terza persona di Halo Infinite.

Le possibilità di personalizzazione delle varie armature sono molteplici.

Come riportato anche da DSO Gaming, qualcuno è riuscito a trasformare il gioco dalla classica prospettiva in prima persona a una più inedita visuale in terza, che stranamente mantiene intatto quasi tutto il fascino del gioco originale.

Il video mostra infatti un tutorial per installare la mod, rilasciata in forma ovviamente gratuita e compatibile solo con la versione PC del gioco.

Se volete provarla con mano, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo (poco sotto, invece, il filmato che vi mostra passo passo come fare).

Sicuramente, poter giocare ad Halo Infinite in terza persona è sicuramente un’esperienza da provare, sebbene i fan più irriducibili faranno fatica ad optare per una visuale del genere (complice anche l’abitudine, sicuramente).

Nelle ultime settimane il gioco ha visto un crollo impressionante di utenti, sperando quindi che la situazione possa rientrare già nelle prossime settimane.

Ricordiamo infatti che la campagna co-op di Halo Infinite, dal canto suo, rimane ancora uno dei contenuti più attesi dai giocatori: speriamo che anche in questo caso non sia una mod ad ovviare al problema.

Restando in tema, avete letto che il primo episodio della serie TV dedicata a Halo è stato rilasciato in forma totalmente gratuita su YouTube, anche se il pubblico italiano ha avuto una sorpresa non proprio gradita?