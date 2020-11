Giocatore sfortunato prenota Xbox Series X ma gli consegnano Xbox One X

Non importa quanti anni abbia un videogiocatore: ognuno di noi, quando finalmente riceve la piattaforma/il gioco che stava aspettando da tanto tempo diventa felice come un bambino. Sarebbe stato anche il caso di un giocatore australiano che aveva prenotato Xbox Series X, se solo non fosse che per sbaglio gli è stata consegnata Xbox One X.

La testimonianza arriva da Reddit ed è stato riportata dai colleghi del sito PureXbox, che raccontano la sfortunata storia del giocatore, che aveva comprato la console next-gen seguendo il programma All Access (quello che consente di pagare un abbonamento per la piattaforma e Xbox Game Pass Ultimate in un’unica soluzione).

Speriamo che i rivenditori smettano di fare confusione tra Xbox Series X e Xbox One X!

Quando ha ricevuto la consegna, il giocatore è rimasto a dir poco perplesso, al punto che «ho rincontrollato tre volte» per assicurarsi di non aver ordinato per sbaglio Xbox One X al posto di Xbox Series X. Verificato di non aver commesso errori, si è così messo in contatto con Telstra, compagnia presso cui aveva finalizzato l’acquisto, che lo ha invitato a fare il reso per sostituire la console con il prodotto corretto.

Nessun dramma, insomma, ma non è il primo caso in cui sono emerse delle curiose confusioni con Xbox Series X: già qualche tempo fa, all’apertura dei pre-ordini, molti avevano acquistato la precedente potenziata anziché la macchina di prossima generazione, probabilmente in virtù del suffisso che la accomuna.

Speriamo comunque che il caso rimanga isolato e che i tanti giocatori Xbox possano ricevere a casa il prodotto corretto, quando la consegna arriverà alle loro porte.

Avete già visto la nostra video recensione di Xbox Series X e la nostra disamina su hardware e design?