Il volto dell'antagonista più temuto dei videogiochi da combattimento ha finalmente un nome e un cognome: David Dastmalchian vestirà i panni di M. Bison nel nuovo adattamento cinematografico di Street Fighter prodotto da Legendary.

Non è l'attore ideale che vi potreste immaginare nel ruolo dell'imponente M. Bison? Sì, la scelta riportata da Deadline è abbastanza curiosa.

L'interpretazione di ruoli da antagonista non rappresenta una novità per Dastmalchian, che ha fatto della versatità nel genere una delle sue carte vincenti. La sua presenza nel catalogo Netflix con "One Piece" lo vede nei panni del malvagio Mr. 3, mentre il prossimo "Dexter: Resurrection" offrirà un'ulteriore occasione per esplorare il lato oscuro della recitazione. Questa predisposizione per i personaggi complessi e sfaccettati lo rende una scelta naturale per incarnare l'iconico villain di Street Fighter.

L'annuncio arriva in un momento particolarmente favorevole per Dastmalchian, reduce dal successo nel thriller horror "Late Night with the Devil" che ha consolidato la sua reputazione come interprete versatile e affidabile.

La produzione mantiene il massimo riserbo sui dettagli della trama, mentre il cast si arricchisce di nomi di grande richiamo che promettono di portare sullo schermo l'energia e la spettacolarità dei combattimenti originali. Andrew Koji, Noah Centineo, Jason Momoa, Roman Reigns, Orville Peck, Curtis "50 Cent" Jackson e Andrew Schulz completano un ensemble variegato che riflette la diversità culturale caratteristica del videogioco. La regia è affidata a Kitao Sakurai, noto per il successo di "Bad Trip".

Sono arrivate parecchie indiscrezioni su alcuni personaggi, ma anche la conferma dell'attrice che interpreterà Chun-Li, e alcune star che arrivano da Game of Thrones.

Il successo di Street Fighter 6 (anche su Switch 2) e il continuo entusiasmo dei fan rendono questo progetto cinematografico ancora più atteso, anche per il tono sopra le righe e il cast che promette di unire muscoli, nostalgia e spettacolo in puro stile videogame. Speriamo solo che ne valga la pena e non sia l'ennesima IP sprecata.