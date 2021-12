Ora esiste una città di pan di zenzero con i personaggi di PlayStation

Siamo ormai a dicembre e il Natale si avvicina sempre di più. Alcune delle specialità culinarie natalizie più amate sono sicuramente i biscotti e le casette di pan di zenzero, che spesso che vengono decorate proprio in onore dell’ultima festività dell’anno.

Anche il mondo dei videogiochi adesso non si è sottratto a questa piacevole e gustosa tradizione e ha creato una meravigliosa (e supponiamo buonissima) opera d’arte.

PlayStation Svezia e Webhallen in collaborazione con l’artista Caroline Eriksson hanno creato una fantastica città di pan di zenzero, ma non si tratta di una creazione normale e tradizionale. Come c’era da aspettarsi infatti, oltre ad alcuni edifici sparsi qua e là, sono state riprodotte fedelmente anche alcune delle figure più iconiche dei giochi targati Sony PlayStation.

Nel video postato qui di seguito possiamo infatti notare la presenza di Kratos da God of War, Aloy dalla serie di Horizon e Ratchet di Ratchet & Clank, franchise che recentemente è stato riproposto sul mercato con la sua ultima iterazione Rift Apart in esclusiva per PS5.

PlayStation Sweden and @webhallen have teamed up with artist Caroline Eriksson to create an amazing PlayStation gingerbread city! It's on display at Webhallen Medborgarplatsen in Stockholm and features some familiar faces… @Guerrilla @SonySantaMonica @insomniacgames pic.twitter.com/4UrZXoPVrY — PlayStation Sverige (@Playstation_SE) December 2, 2021

Come potete notare è stata riposta un’estrema cura nella realizzazione dei tre beniamini di Sony, personaggi amatissimi da tutti i fan dei giochi e della console PlayStation.

Sappiamo tra l’altro che proprio due dei giochi in questione hanno dato il via alla politica di Sony del voler far approdare su PC le sue grandi esclusive, già infatti Horizon Zero Dawn è su PC da tempo, mentre God of War sarà disponibile per gli utenti di Steam a partire dall’inizio del prossimo anno.

Rimanendo in argomento PlayStation, è notizia fresca quella secondo cui Sony abbia in procinto di aprire un vero e proprio servizio in abbonamento in stile Xbox Game Pass mettendo la parola fine al PS Plus e PS Now.

Infine se vi va potete andare a dare un’occhiata al nostro video speciale in cui abbiamo parlato proprio del servizio in abbonamento PlayStation e del suo futuro.