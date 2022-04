Oggi è il compleanno di Aloy e potreste festeggiarlo con lei

Horizon Forbidden West è uscito ormai da settimane, lasciando un segno davvero molto marcato nel cuore dei possessori di console PlayStation, inclusi i fan di Aloy.

I giocatori PS4 e PS5 hanno infatti potuto godere della nuova avventura nell’Ovest Proibito, assieme a un personaggio che ha saputo subito distinguersi per le sue qualità, nonostante qualche sciocca polemica.

Settimane fa sui social media è divampata la querelle sull’aspetto dell’eroina dopo la presentazione di Horizon Forbidden West, considerata “poco femminile”.

Una questione che si è protratta nei mesi e ha portato anche a un review bombing davvero deprecabile da parte di certa utenza. Ora, però, è arrivata una notizia davvero più lieta: oggi – 4 aprile – è un giorno da festeggiare.

Il 4 aprile del 3021 nascerà infatti Aloy, visto che tra 1001 anni esatti vedrà la luce il personaggio ideato da Guerrilla Games.

Per l’occasione, Guerrilla ha lanciato un contest in cui potreste essere proprio voi i fortunati a festeggiare il compleanno sulle pagine social ufficiali del gioco (avete tempo fino al 10 aprile).

Poco sotto, il tweet rilasciato dagli sviluppatori:

Happy Birthday Aloy!

We invite you all to share your favourite shots of our hero in this week's Snap of the Week photo mode challenge! Share your best shots with the hashtag #BeyondTheHorizon for a chance to be featured on our channels next week!#HorizonForbiddenWest pic.twitter.com/5VdJxbJHA8

— Guerrilla (@Guerrilla) April 4, 2022