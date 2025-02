Uova Kinder 2025: scopri le sorprese e il trucco per scegliere quella perfetta!

Anche se la Pasqua è ancora lontana, non è mai troppo presto per iniziare a pensare alle uova di cioccolato, specialmente se la vostra priorità sono le sorprese più che il gusto. Se rientrate tra coloro che adorano scoprire il gadget nascosto dentro l’uovo, le proposte Kinder di quest’anno faranno sicuramente al caso vostro!

Le uova Kinder sono tra le più richieste sul mercato, grazie non solo alla qualità del loro cioccolato al latte, ma anche alla varietà di sorprese a tema. Ogni anno, Kinder propone uova dedicate a film, serie TV e videogiochi, soddisfacendo sia i più piccoli che gli adulti appassionati di collezionabili. Nel 2025, tra le nuove uscite spiccano Harry Potter, i Pokémon, Stranger Things e Star Wars, oltre ai personaggi più amati come gli eroi Marvel e DC, Barbie e le Principesse Disney.

Anche se l’etichetta sulla confezione offre un'idea delle possibili sorprese all'interno, esiste un trucco per scoprire con precisione quale gadget troverete nell'uovo. Diventato virale su TikTok, questo metodo consiste nel pesare le uova di Pasqua Kinder, poiché ogni sorpresa tende ad avere un peso specifico.

Il trucco è semplice: pesate le uova direttamente nel supermercato prima di acquistarle, confrontando il peso con quelli noti per le varie sorprese. Per facilitarvi il compito, abbiamo raccolto un elenco dei pesi delle uova Kinder 2025 con le relative sorprese, così da aiutarvi a trovare esattamente quello che desiderate.

Tuttavia, questo metodo non funziona per le sorprese che hanno un peso simile tra loro. Se scegliete una di queste uova, dovrete affidarvi solo alla fortuna! In tutti gli altri casi, invece, il metodo della bilancia potrà rivelarsi un valido alleato.

Ora passiamo alla selezione delle uova Kinder 2025 e delle loro sorprese, suddivise per categoria per aiutarvi nella scelta. Inoltre, per ciascun prodotto troverete un link alla pagina Amazon, così da poter vedere in anteprima i dettagli delle sorprese. Buona caccia all’uovo perfetto!

N.B.: Al momento, non tutti i pesi delle sorprese sono stati resi disponibili. Aggiorneremo questa guida con nuove informazioni appena saranno disponibili, quindi vi consigliamo di salvarla e di controllarla periodicamente!

Harry Potter

Harry Potter : 364gr

: 364gr Albus Silente : 384gr

: 384gr Lord Voldemort: 370gr

Stranger Things

Vecna : 430gr

: 430gr Demogorgone : 417-423gr

: 417-423gr Undici: ?

Pokémon

Jigglypuff: 268gr

268gr Pikachu : 257gr

: 257gr Snorlax: 267gr

Frozen

Elsa con collana

Elsa con cavallo

Anna e Olaf

Spider-Man

Spider-Man con ragnatela

Spider-Man e Green Goblin

Spider-Man e Doc Ock

Star Wars

Darth Vader e Luke

Obi-Wan Kenoibi e Darth Maul

DC

Batman

Joker

Marvel

Iron Man

Capitan America

Hulk

Black Panther

Principesse Disney

Ariel

Moana

Jasmine

Belle

Miraculous

Ladybug

Ladybug e Adrien

Barbie

Barbie in scooter

Barbie a cavallo

Barbie su moto d'acqua

Barbie con paracadute

Hot Wheels