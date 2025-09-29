La smart TV LG OLED AI 65'' disponibile su Amazon vi conquisterà con la sua tecnologia all'avanguardia. Il processore AI α8 Gen2 ottimizza automaticamente le immagini, mentre il nero perfetto OLED e i colori al 100% di fedeltà vi regaleranno un'esperienza visiva straordinaria. Per i gamer, offre 4K@120Hz con VRR, GSYNC e FreeSync, mentre Dolby Vision e Atmos portano il cinema direttamente nel vostro salotto. Ora è in offerta a 1.295€ invece di 2.399€ con uno sconto del 46%!

Smart TV LG OLED AI 65'', chi dovrebbe acquistarla?

Questa smart TV LG OLED AI 65'' è la scelta ideale per chi cerca un'esperienza di intrattenimento premium e tecnologicamente avanzata. Vi conquisterà se siete amanti del cinema domestico grazie al supporto Dolby Vision e Atmos che vi garantirà immagini cinematografiche e audio coinvolgente, mentre il processore AI α8 Gen2 ottimizzerà automaticamente ogni contenuto per offrirvi la migliore qualità visiva possibile con neri perfetti e colori vivaci.

Particolarmente consigliata agli appassionati di gaming, questa TV vi permetterà di giocare in 4K a 120fps con tecnologie VRR, GSYNC e FreeSync per un'esperienza fluida e reattiva. Le funzionalità AI personalizzate riconosceranno le vostre preferenze suggerendovi contenuti su misura, mentre il sistema webOS con aggiornamenti garantiti per 5 anni vi assicurerà un prodotto sempre al passo con i tempi. Il design elegante e slim renderà questo televisore un elemento d'arredo raffinato per qualsiasi ambiente domestico.

Con questa offerta straordinaria risparmiate il 46% sul prezzo originale, portandovi a casa un televisore premium che si aggiorna automaticamente per 5 anni. La combinazione di tecnologie gaming avanzate (VRR, GSYNC, FreeSync a 4K@120Hz), supporto Dolby Vision/Atmos e design ultra-sottile lo rende un investimento eccellente per chi cerca il massimo dell'innovazione e della qualità a un prezzo imbattibile. Oggi è in offerta a 1.295€ invece di 2.399€.

