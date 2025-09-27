Liam Hemsworth, nuovo volto di Geralt di Rivia nella serie The Witcher targata Netflix, ha raccontato di aver deciso di prendersi una pausa dai social media per gestire al meglio la pressione derivata dal suo ingresso in un ruolo tanto amato e precedentemente interpretato da Henry Cavill.

In un’intervista concessa a Entertainment Weekly, l’attore ha spiegato che il chiacchiericcio e le reazioni contrastanti dei fan, esplose nel momento in cui è stata annunciata la sostituzione del protagonista, rischiavano di diventare un ostacolo al suo lavoro.

«C’era parecchio rumore, e ho dovuto metterlo da parte», ha dichiarato Hemsworth. «Cominciava a diventare una distrazione. Ho affrontato situazioni simili in passato e, alla fine dei conti, quello che amo davvero è recitare, raccontare storie e fare cinema».

Per riuscire a concentrarsi esclusivamente sulla sua interpretazione, Hemsworth ha scelto la strada più diretta: allontanarsi dai social e dalla rete per gran parte dell’ultimo anno.

Prodotto in caricamento

«Non volevo che tutto questo influenzasse il modo in cui sto cercando di raccontare questa storia», ha aggiunto, sottolineando come il suo obiettivo principale sia restituire autenticità e intensità a un personaggio complesso e stratificato come Geralt.

La decisione non sorprende, considerando quanto fosse forte l’attaccamento dei fan a Henry Cavill, che aveva contribuito in maniera significativa alla popolarità della serie con la sua interpretazione del celebre Witcher. L’eredità lasciata dall’attore britannico è ingombrante e inevitabilmente il passaggio di testimone ha generato discussioni accese online.

Tuttavia, Hemsworth sembra determinato a scrivere la sua pagina nella saga, mantenendo la distanza dalle polemiche per focalizzarsi sulla performance. La prossima stagione di The Witcher sarà quindi la prova decisiva per capire se il pubblico accetterà questo cambiamento e se il nuovo Geralt riuscirà a conquistare un fandom tanto esigente quanto appassionato.

Avete letto, restando in tema, che Netflix rilancia uno spin-off di The Witcher sul gruppo di ribelli che Ciri incontra alla fine della terza stagione della serie principale?