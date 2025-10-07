Se siete alla ricerca di una console di nuova generazione che unisca potenza, innovazione e divertimento immediato, questa offerta su Amazon rappresenta un’occasione da non perdere. Infatti, il bundle PS5 Slim + NBA 2K26 è disponibile a soli 499,99€, con uno sconto del 9% rispetto al prezzo consigliato di 549,99 €. Una proposta particolarmente interessante per chi desidera entrare nel mondo PlayStation con un titolo sportivo di punta e tutti i vantaggi della nuova generazione di console Sony.

Bundle Playstation 5 Slim + NBA 2K26, chi dovrebbe acquistarlo?

Il bundle include la console PlayStation 5 Slim con SSD da 1TB, un controller wireless DualSense, il codice per scaricare NBA 2K26, oltre ai consueti accessori (cavo HDMI, cavo di alimentazione, cavo USB e manualistica). Come in ogni PS5, è già installato ASTRO’s PLAYROOM, perfetto per scoprire tutte le potenzialità del controller.

La versione Slim mantiene inalterata la potenza della PS5 standard, ma in un formato più compatto e leggero. Il design rinnovato offre un profilo elegante e una gestione termica ottimizzata, ideale sia per setup da salotto che per postazioni gaming più minimaliste. L’SSD da 1 TB garantisce caricamenti ultraveloci e ampio spazio per i giochi di nuova generazione.

Con NBA 2K26, 2K porta la simulazione cestistica a un nuovo livello grazie alla tecnologia ProPLAY, che converte filmati reali della NBA in animazioni fedelmente riprodotte. Il risultato è un gameplay incredibilmente realistico, potenziato da grafica 4K HDR e feedback aptico del DualSense, che restituisce le sensazioni del parquet direttamente tra le mani del giocatore.

Le modalità principali comprendono MyCAREER, MyTEAM e MyNBA, con opzioni single-player, cooperative e online (fino a 10 giocatori, abbonamento PS Plus richiesto). È un titolo perfetto per chi ama la competizione, ma anche per chi desidera vivere una carriera virtuale nella NBA con un livello di dettaglio mai visto prima.

Attualmente disponibile su Amazon a meno di 500€, il bundle PS5 Slim + NBA 2K26 rappresenta un acquisto eccellente per chi desidera una console moderna e performante con un titolo sportivo di grande richiamo. Il risparmio rispetto al prezzo consigliato, la qualità costruttiva della console e l’esperienza realistica offerta dal gioco ne fanno una delle offerte più interessanti di questa Festa delle Offerte Prime.

