Attraverso il suo sito ufficiale Edizioni Star Comics ha reso ufficiali i fumetti in uscita a ottobre 2025. Da segnalare la nuova edizione del cult Fushigi Yugi e la Official Guide di Dragon Ball.

Fushigi Yugi 1

A quasi venticinque anni dalla prima pubblicazione in Italia, torna in una nuovissima veste grafica la serie manga che ha consacrato Yuu Watase nell’olimpo delle autrici shojo più amate. Miaka Yuki, allegra e spensierata liceale, viene trasportata all’improvviso all’interno del libro Shijintenchisho (“L’universo dei quattro dei”). Qui diventa la sacerdotessa del dio Suzaku e viene incaricata di ritrovare i Sette Guerrieri Celestiali, suoi protettori. Riuscirà Miaka a portare a termine la sua missione?

Dragon Ball Landmark – Ultimate Edition – Dragon Ball Official Guide

Un volume speciale con al suo interno schede personaggi, approfondimenti, contenuti extra, gallery a colori e omaggi dei grandi autori di Shueisha, fra cui Eiichiro Oda e Masashi Kishimoto.

Gachiakuta 1 – Anime Variant

Il giovane Rudo vive nella baraccopoli alle porte di una ricca città assieme al padre adottivo Regto. Qui lo spreco è all’ordine del giorno e i cittadini benestanti producono tonnellate e tonnellate di spazzatura, che vengono periodicamente gettate in un gigantesco Baratro. Anche coloro che si sono macchiati di gravi crimini, come il padre biologico di Rudo, vengono scaraventati in questo baratro. Il ragazzo disprezza la leggerezza con cui i più ricchi gettano via le cose, perché Regto gli ha insegnato che in tutti gli oggetti, se trattati con cura, può nascere una sorta di anima.La vita di Rudo cambia completamente quando viene accusato di un terribile omicidio ed è condannato al Baratro. Privato di tutto, gli rimane solo il desiderio di vendetta per sopravvivere!

I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya: Time Odyssey Volume 3

COLLECTOR EDITION in grande formato! Contiene più di 20 pagine di imperdibili contenuti extra. Fin dall’alba dei tempi, gli dei dell’Olimpo hanno combattuto per il controllo della Terra. Contro di loro si erge la dea Atena, aiutata dai suoi cavalieri! Quando un nuovo avversario entra in scena, il futuro stesso dei Cavalieri è in pericolo.

Xerxes – La Caduta della Casa di Dario e l’Ascesa di Alessandro

Frank Miller torna nel mondo di 300 con un nuovo, epico racconto storico! Il Re di Persia Serse dà inizio alla conquista del mondo, per vendicare la sconfitta del padre Dario e creare un impero come la Storia non ne ha mai visti… ma anche dalla caparbia Grecia ha origine un sovrano divino: Alessandro Magno.

Edizioni Star Comics - il calendario completo di ottobre 2025

07 ottobre

14 ottobre

Futari Switch 2

Blue Box 14

Choking on Love 5

Dragon Ball SD 7

Elettroshock Daisy 5

Pandora Hearts New Edition 10

Rave - The Groove Adventures New Edition 25

Record of Ragnarok - Lo Strano Cado di Jack Lo Squartatore 6

21 ottobre

28 ottobre