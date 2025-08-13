Se state cercando una TV OLED 4K di ultima generazione che combini qualità d’immagine ai massimi livelli, funzioni avanzate e un prezzo competitivo, l’offerta attuale su Amazon merita tutta la vostra attenzione. Infatti, LG OLED evo AI G5 OLED48G56LS da 48 pollici è infatti disponibile a soli 1.147€, con uno sconto del 28% rispetto al prezzo consigliato di 1.599€. Si tratta del minimo storico per questo modello, rendendo l’acquisto un’occasione davvero imperdibile.

LG OLED evo AI G5 OLED48G56LS 2025, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa smart TV 4K di LG integra il potente processore α11 Gen2 con AI, in grado di migliorare le immagini pixel per pixel ottimizzando colori, luminosità e profondità grazie all’intelligenza artificiale. La tecnologia Brightness Booster Max assicura immagini fino a 1,5 volte più luminose rispetto ai tradizionali OLED LG, mantenendo un nero perfetto e colori estremamente accurati (100% fedeltà e 100% volume colore), anche in ambienti luminosi.

Il sistema operativo webOS con AI offre funzioni intelligenti come AI Search, AI Chatbot e aggiornamenti annuali garantiti per 5 anni grazie al programma webOS Re:New. È possibile personalizzare l’esperienza visiva e sonora tramite AI Picture Wizard e AI Sound Wizard, che creano profili su misura in base alle vostre preferenze.

Gli appassionati di videogiochi troveranno in questo modello un alleato perfetto: LG OLED evo AI G5 supporta 4K a 144Hz con VRR, G-SYNC e FreeSync, garantendo un gameplay fluido, input lag ridotto e ben quattro porte HDMI per il collegamento di console e PC.

Grazie al supporto Dolby Vision e Dolby Atmos, questo televisore è in grado di offrire immagini di altissima qualità e un audio avvolgente, trasformando il salotto in una vera sala cinema. La base da appoggio inclusa e il formato compatto da 48 pollici lo rendono perfetto anche per spazi ridotti, senza rinunciare alla qualità.

Attualmente disponibile a 1.147€ su Amazon, LG OLED evo AI G5 OLED48G56LS rappresenta una delle migliori offerte dell’anno nel segmento TV OLED 4K: prestazioni al vertice, funzioni AI avanzate e un prezzo mai visto prima. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori TV gaming per ulteriori consigli.

