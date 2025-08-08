Se siete appassionati di avventure mozzafiato e non volete perdere l’occasione di portarvi a casa una delle uscite più attese dell’anno, questa offerta su Amazon è semplicemente imperdibile. Indiana Jones e l’Antico Cerchio: Edizione Premium per Xbox Series X è disponibile a soli 81,33€, con uno sconto del 26% rispetto al prezzo consigliato di 109,99€. Si tratta del minimo storico, un’occasione unica per entrare nel mondo di Indiana Jones a un prezzo mai visto prima.

Indiana Jones e l’Antico Cerchio: Edizione Premium, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa edizione speciale non si limita al gioco base: al momento dell’uscita riceverete anche L'Ordine dei Giganti, un’avventura aggiuntiva che espanderà ulteriormente l’esperienza. Il pacchetto include inoltre un artbook digitale ricco di illustrazioni e contenuti esclusivi, oltre al costume de Il Tempio Maledetto, l’iconico look di Indiana Jones visto nell’amatissimo film. Un bundle pensato per i veri fan e per chi vuole vivere l’esperienza in tutta la sua completezza.

In Indiana Jones e l’Antico Cerchio vestirete i panni dell’archeologo più famoso del cinema in un’avventura in prima persona per giocatore singolo, ambientata tra gli eventi de I Predatori dell’Arca Perduta e L’Ultima Crociata. Vi troverete a viaggiare tra luoghi iconici come le sale del Marshall College, il cuore del Vaticano, le Piramidi d’Egitto, i templi sommersi di Sukhothai e molte altre ambientazioni suggestive.

La leggendaria frusta di Indy sarà al centro dell’azione, permettendovi di distrarre, disarmare e attaccare i nemici, oltre a risolvere enigmi e affrontare sequenze di esplorazione cariche di tensione. Il mix di storia avvincente, azione coinvolgente e puzzle intriganti rende questo titolo una scelta eccellente per chi ama le avventure cinematografiche e l’esplorazione interattiva.

Con il prezzo sceso al minimo storico e la ricca dotazione di contenuti extra, questa Edizione Premium rappresenta un acquisto altamente consigliato sia per i fan di Indiana Jones che per gli amanti delle grandi avventure videoludiche. Infine, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione completa del gioco per ulteriori informazioni.

Vedi offerta su Amazon