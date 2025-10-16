Siete appassionati di serie TV, film e programmi che sanno emozionare, divertire e sorprendere? Allora questa è l’occasione perfetta per voi. Sky vi propone una nuova formula pensata per chi non vuole rinunciare a nulla: unire in un’unica offerta tutto il meglio di Sky TV e Netflix. Con un solo abbonamento potrete accedere a migliaia di contenuti, dalle produzioni originali Sky ai grandi successi internazionali di Netflix, senza dover scegliere tra le due piattaforme. È il modo più semplice e conveniente per avere sempre a portata di mano l’intrattenimento di qualità, ideale per tutta la famiglia e per ogni momento della giornata.

Vedi offerta su Sky

Sky + Netflix, perché approfittarne?

Con la nuova offerta Sky TV + Netflix, al prezzo di 15,99€ al mese per 18 mesi (anziché 29,99€), potrete vivere l’esperienza televisiva più completa, risparmiando oltre il 45% sul prezzo standard. L’attivazione costa solo 19€, e vi permetterà di accedere subito a un mondo di contenuti esclusivi, disponibili su tutti i vostri dispositivi: TV, smartphone, tablet e computer. Niente più abbonamenti separati o passaggi complicati: un’unica soluzione, un solo pagamento e la libertà di guardare quello che amate, dove e quando volete. Una proposta pensata per semplificare la vostra esperienza d’intrattenimento, mantenendo la qualità e la varietà che contraddistinguono Sky e Netflix.

Con questa promozione potrete godervi i migliori show di Sky TV, le grandi serie originali italiane e internazionali, gli eventi imperdibili e i format che hanno fatto la storia della televisione. Allo stesso tempo, avrete accesso all’immenso catalogo di Netflix, con film premiati, documentari di successo e serie iconiche che continuano a conquistare milioni di spettatori in tutto il mondo. Qualunque siano i vostri gusti, dal thriller alla commedia, dal fantasy al drama, troverete sempre qualcosa di nuovo e coinvolgente da scoprire. Sky e Netflix uniscono le forze per offrirvi un intrattenimento senza confini, all’altezza delle vostre aspettative.

Sky TV e Netflix insieme a soli 15,99€ al mese per 18 mesi rappresentano una delle offerte più vantaggiose del momento. È l’occasione giusta per portare a casa vostra un’esperienza di visione completa, moderna e flessibile, pensata per accompagnarvi in ogni momento della giornata. Attivate subito la vostra offerta e preparatevi a vivere un nuovo modo di guardare la TV: più ricco nei contenuti, più semplice nella gestione e più conveniente nel prezzo. Perché l’intrattenimento di qualità, oggi, è davvero a portata di tutti.

Vedi offerta su Sky