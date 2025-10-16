Avatar di Alessandro94 9
Caspita mi dispiace, 58 anni...non si sanno ancora le cause del decesso? Ed è morto prima dell'uscita di Ninja Gaiden 4 a cui mancano pochi giorni al lancio.
Gio1981
Azz. dispiace, ho comprato i suoi Dead or Alive e i primi due Ninja Gaiden :tristenev: da quando è uscito da Tecmo non è più stato in grado di produrre giochi di qualità.
Pavo
Caspita mi dispiace, 58 anni...non si sanno ancora le cause del decesso? Ed è morto prima dell'uscita di Ninja Gaiden 4 a cui mancano pochi giorni al lancio.
Era malato da tempo a quanto pare.
Ma NG4 non è suo, si è allontanato dalla serie da anni.
JotaroJoestar2099
Che amarezza, buon viaggio tra le stelle Sensei
Ospite API Master #474
Cavoli, dispiace tanto!
Ospite Sys_Spy #797
Il primo ninja gaiden su xbox era un capolavoro.
Rip
Ospite Dev Pro #520
mi dispiace, 58 anni al giorno d'oggi sono pochi.
