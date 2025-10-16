Avatar di Tao_37 0
Il mio portafogli purtroppo non conosce il vocabolario o i termini: sviloppo, budget, tempistiche ecc. Per lui, come per me, 100 dollari sono 100 e basta, il motivo non ci interessa e non cambiano le cose, amzi, rischia di innescare emulazioni..
"uno sviluppatore"

No, chiamiamo le cose col loro nome: un disoccupato bollito da anni che si permette di giudicare dall'alto di un razzo.
vale anche per i fumetti? berserk con la cura che c'è dietro dovrebbe costare 50 euro zerocalcare che è sciatto da morire dovrebbero regalartelo
Poi si lamentano della pirateria, vendi a un prezzo accessibile o aspettati che la gente trovi altri modi per giocarci
