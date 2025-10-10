La WD BLACK C50 da 1TB è in offerta su Amazon a 112,00€ invece di 149,50€, con uno sconto del 25%. Questa scheda di espansione ufficiale per Xbox Series X|S vi garantirà spazio per 25 giochi e prestazioni ultraveloci grazie alla tecnologia NVMe. Con la Velocity Architecture e il supporto Quick Resume, potrete riprendere le vostre partite all'istante senza tempi di attesa.

Prodotto in caricamento

WD_BLACK C50, chi dovrebbe acquistarlo?

Il WD BLACK C50 è l'accessorio perfetto per i possessori di Xbox Series X|S che si trovano costantemente a dover scegliere quali giochi mantenere installati. Se siete tra quelli che amano avere sempre a disposizione una vasta libreria di titoli senza dover attendere lunghi download, questa scheda di espansione da 1TB vi permetterà di conservare fino a 25 giochi contemporaneamente. È particolarmente consigliata a chi gioca frequentemente a titoli di grandi dimensioni come RPG moderni, shooter online o giochi open world.

Il WD BLACK C50 è una scheda di espansione da 1TB con licenza ufficiale Xbox, progettata specificatamente per console Xbox Series X|S. Utilizza tecnologia NVMe per garantire prestazioni elevate e supporta la Xbox Velocity Architecture per tempi di caricamento ridotti. La scheda è completamente plug-and-play e supporta la funzione Quick Resume, permettendovi di riprendere istantaneamente le partite in sospeso. Con 1TB di spazio aggiuntivo, potrete installare fino a 25 giochi mantenendo le stesse prestazioni dell'SSD interno.

A 112€ invece di 149,50€, il WD BLACK C50 rappresenta un investimento eccellente per chi vuole espandere la libreria di giochi Xbox senza compromessi sulle prestazioni. La compatibilità nativa con Xbox Series X|S, la tecnologia NVMe e il supporto completo alle funzionalità console lo rendono la scelta ideale per i gamer che cercano spazio aggiuntivo di qualità. Il risparmio di oltre 37€ e l'inclusione di Discord Nitro per un mese rendono questa offerta particolarmente conveniente.

Vedi offerta su Amazon