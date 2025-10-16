Rules of Engagement: The Grey State è il nuovo sparatutto horror PvPvE free-to-play (ossia giocabile gratis) annunciato da Grey State Studio. Il progetto si presenta come un tactical extraction shooter ambientato in un universo oscuro e spietato, e per accompagnare l’annuncio lo studio ha pubblicato un trailer cinematografico e uno di gameplay che introducono le atmosfere cupe e disturbanti del titolo.

Nel gioco, i giocatori vestono i panni di uno Strider, un operatore d’élite incaricato di penetrare nella Grey State per recuperare reliquie di inestimabile valore. L’obiettivo principale è mettere le mani sul misterioso manufatto noto come The Vertex e sopravvivere a una frontiera dominata dall’anarchia e dal terrore, dove altre squadre rivali cercheranno di completare la stessa missione.

Ogni match inizierà con i giocatori equipaggiati solo con un equipaggiamento di base. Da lì in poi, sarà necessario esplorare, saccheggiare e migliorare il proprio arsenale prima che il tempo a disposizione scada. Nella fase finale, le squadre dovranno scegliere se estrarsi in anticipo per incassare un bottino sicuro o rischiare tutto restando fino alla fine per tentare di impossessarsi del Vertex.

Dal punto di vista artistico, Rules of Engagement: The Grey State sembra voler offrire qualcosa di più rispetto ai classici titoli del genere. Lo stile visivo è infatti fortemente ispirato all’horror psicologico e al folklore moderno, con ambientazioni disturbanti e mostri iconici che richiamano figure leggendarie della cultura pop e della narrativa dell’orrore. Nel trailer, ad esempio, si intravedono creature simili a un facehugger e a Slenderman, un mix che promette un’identità visiva unica e immediatamente riconoscibile.

L’influenza horror, secondo gli sviluppatori, non si limiterà alla componente estetica, ma si rifletterà anche sulle meccaniche di tensione e sopravvivenza. L’idea è di far convivere la competizione PvP con l’imprevedibilità del PvE, costringendo i giocatori a gestire contemporaneamente la minaccia umana e quella sovrannaturale. In questo senso, il gioco punta a rinnovare la formula degli extraction shooter, un genere ormai saturo di cloni e derivazioni.

Nonostante non sia ancora stata annunciata una data d’uscita, il titolo sembra voler catturare l’attenzione degli appassionati di esperienze ad alta tensione e ambientazioni cariche di mistero. L’approccio di Grey State Studio, che unisce l’estetica da incubo al gameplay strategico e cooperativo, potrebbe rendere Rules of Engagement: The Grey State una delle sorprese più intriganti del panorama free-to-play.

Al momento, non esiste una finestra di lancio ufficiale. Tuttavia, per chi segue con interesse i nuovi sviluppi del genere PvPvE e ama le contaminazioni horror, questo progetto rappresenta sicuramente uno dei nomi da tenere d’occhio. L’unione tra estrazione tattica e terrore sovrannaturale potrebbe infatti segnare un nuovo passo evolutivo per un genere che, fino a oggi, raramente aveva osato spingersi così a fondo nell’oscurità.