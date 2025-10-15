Il catalogo PlayStation Plus si arricchisce di nuovi titoli destinati agli abbonati Extra e Premium, con una selezione che spazia dall'horror psicologico ai giochi di ruolo d'azione, tutti disponibili dal 21 ottobre 2025. Sony Interactive Entertainment ha confermato l'arrivo di sette produzioni nel Game Catalog e del classico Tekken 3 per i sottoscrittori Premium, offrendo un ventaglio di esperienze ludiche che promettono di soddisfare i gusti più diversi. La lineup mensile include alcuni dei titoli più attesi e discussi degli ultimi anni, insieme a gemme indie e produzioni innovative.

Tra le aggiunte più significative spicca Silent Hill 2, il remake dell'iconico survival horror del 2001 che riporta i giocatori nei panni di James Sunderland. Questa nuova versione, esclusiva per PS5, sfrutta le capacità dell'hardware più recente per offrire un'esperienza visiva e sonora di grande impatto. La cittadina nebbiosa e corrosa dalla ruggine prende vita con un realismo inquietante, mentre i mostri deformi e l'enigmatico Pyramid Head attendono chi avrà il coraggio di addentrarsi in questo incubo psicologico. Il gioco mantiene l'essenza del classico originale, esplorando temi profondi legati al tormento interiore del protagonista.

Anche Until Dawn fa il suo ingresso nel catalogo nella versione ricostruita da zero per PlayStation 5. Questo horror slasher interattivo, dove ogni scelta può determinare la vita o la morte degli otto amici protagonisti, ritorna in una veste grafica rinnovata. La storia segue il gruppo durante il loro ritorno a una baita montana isolata, un anno dopo la misteriosa scomparsa di due membri del loro gruppo. L'atmosfera claustrofobica e la tensione crescente trasformano quella che doveva essere una rimpatriata in un vero e proprio incubo, dove le decisioni dei giocatori plasmano il destino di ciascun personaggio.

Nel panorama dei giochi d'azione troviamo V Rising, un RPG survival vampiresco che permette ai giocatori di risvegliarsi nei panni di un vampiro indebolito dopo secoli di sonno. L'avventura richiede di cacciare per recuperare forze, costruire il proprio castello e convertire gli umani in servitori fedeli, il tutto evitando la luce solare mortale. Il titolo supporta sia il gioco in solitaria che la modalità cooperativa e multiplayer online persistente, offrendo la possibilità di razziare i castelli altrui o stabilire alleanze diplomatiche in un gioco di potere, tradimenti e sangue.

Per gli appassionati di giochi di ruolo giapponesi arriva Yakuza: Like a Dragon, disponibile sia su PS5 che PS4. Il protagonista Ichiban Kasuga, membro di basso rango della yakuza di Tokyo, si ritrova a scontare diciotto anni di prigione per un crimine che non ha commesso. Al suo ritorno in libertà scopre che il suo clan è stato distrutto dall'uomo che rispettava di più, dando il via a un'avventura che lo porterà a Yokohama insieme a un gruppo eterogeneo di emarginati: un poliziotto corrotto, un senzatetto ex infermiere e una hostess con una missione personale. Il sistema di combattimento RPG dinamico permette di alternare tra diciannove diverse professioni uniche.

As Dusk Falls propone invece un dramma criminale interattivo che esplora le vite intrecciate di due famiglie attraverso decenni, partendo dal 1998 con una rapina finita male in una piccola città dell'Arizona. Creato dal lead designer di Heavy Rain e Beyond: Two Souls, questo thriller ramificato permette scelte che influenzano profondamente il destino dei personaggi, con percorsi multipli che rivelano sfumature diverse a ogni partita. La componente multiplayer aggiunge una dimensione sociale all'esperienza, permettendo di scoprire aspetti della personalità propria e degli amici attraverso le decisioni prese.

Completano l'offerta due titoli più leggeri ma non meno intriganti. Poppy Playtime: Chapter 1 porta i giocatori all'interno di una fabbrica di giocattoli abbandonata, dove dovranno sopravvivere a pupazzi vendicativi utilizzando il GrabPack per hackerare circuiti elettrici e afferrare oggetti a distanza. Wizard with a Gun, invece, è un sandbox survival online per un massimo di quattro giocatori ambientato in una terra selvaggia magica. I giocatori possono raccogliere risorse, creare munizioni incantate combinando elementi con effetti sorprendenti, e costruire la propria torre, sempre che la magia non sfugga al controllo incendiando tutto.

Gli abbonati Premium potranno inoltre accedere a Tekken 3 tramite il Classics Catalog. Il leggendario picchiaduro originariamente pubblicato su PlayStation torna con miglioramenti grafici, funzioni di riavvolgimento, salvataggio rapido e filtri video personalizzabili. Ambientato diciannove anni dopo il precedente torneo King of Iron Fist, il gioco introduce la misteriosa entità Toshin e include modalità Arcade, Versus, Team Battle e Practice, con filmati CGI rinnovati ed epiloghi unici per ogni personaggio nella versione console.