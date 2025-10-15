Consegnata agli archivi l'edizione 2025 di Bound for Glory, PPV di punta della TNA. Ecco i risultati completi di quella che è stata una serata storica per la compagnia che ha segnato un record di pubblico: 7.794 fan presenti al Tsongas Center di Lowell, Massachusetts.
TNA Wrestling has set its new North American attendance record - 7,794 fans in the @TsongasCenter for #TNABoundForGlory! pic.twitter.com/VAEAVtCWpL— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) October 13, 2025
TNA Knockouts World Championship: Kelani Jordan batte
Senza dubbio una delle sorprese della serata: Indi Hartwell era data per favorita dai bookmakers, ma a vincere è stata la campionessa in carica Kelani Jordan grazie alla One of a Kind.
Even a HUGE Frog Splash from @kelani_wwe couldn't keep @indi_hartwell down!— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) October 13, 2025
WATCH #TNABoundForGlory on TNA+: https://t.co/T2jTpWvQ1d pic.twitter.com/QLJKGbHx3H
Hardcore War: The System batte Order 4
Caos, sangue, puntine da disegno, di tutto e di più. I due team si sono dati battaglia in un violento Hardcore Match che ha visto prevalere The System. Decisiva la Boston Knee Party, avvolta da un filo spinato, ai danni di Mustafa Ali.
THIS IS CHAOS! @MustafaAli_X @MrsAIPAlisha @TheEddieEdwards @BigBillCollier @TheJohnSkyler @TheJasonHotch @TheMooseNation @Myers_Wrestling— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) October 13, 2025
WATCH #TNABoundForGlory on TNA+: https://t.co/T2jTpWvQ1d pic.twitter.com/Kc1lNXf0kl
TNA X-Division Championship: Leon Slater vs Je'Von Evans termina in No Contest
Finale deludente per uno dei match più attesi della serata. Leon Slater e la stella di WWE NXT, Je'Von Evans, si sono dati battaglia in un contesto adrenalinico, terminato però in pareggio per via dello scadere del tempo.
DarkState just LAID OUT @WWEJeVonEvans and @LEONSLATER_!— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) October 13, 2025
WATCH #TNABoundForGlory on TNA+: https://t.co/T2jTpWvQ1d pic.twitter.com/ZewmMKGzi1
Il DOA della TNA Santino Marella ha poi deciso di concedergli, ascoltando la richiesta del pubblico, altri 5 minuti, ma il match è stato di nuovo interrotto, questa volta dall'interferenza della stable Darkstate che ha messo al tappeto entrambi i wrestler.
TNA & NXT World Tag Team Championship - Tables Match: Jeff & Matt Hardy battono Bubba Ray & D-Von Dudley
Ci si aspettava un'ultima carneficina e i due tag team non hanno deluso le aspettative. A portarsi a casa la vittoria sono stati gli Hardys che, oltre a confermarsi campioni di coppia TNA e NXT, hanno ritirato del tutto i Dudleys.
.@JEFFHARDYBRAND makes history AGAIN!— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) October 13, 2025
WATCH #TNABoundForGlory on TNA+: https://t.co/T2jTpWvQ1d pic.twitter.com/h9mRhVoiFM
Da segnalare la spettacolare Swanton Bomb di Jeff Hardy dalla cima di una scala e su due tavoli, ai danni di D-Von.
TNA World Championship: Mike Santana batte Trick Williams
Al termine di un viaggio irto di ostacoli, Mike Santana è riuscito finalmente a battere Trick Williams laureandosi nuovo campione del mondo e riportando il titolo a casa, in TNA. Nulla da fare per Nic Nemeth e Frankie Kazarian che hanno invano tentato di interferire nel match e incassare la rispettiva shot titolata.
Dopo il match grande e commovente applauso tra Mike Santana e la figlia che ha alzato il titolo al cielo assieme al padre, il tutto tra gli applausi dei fan presenti.
No Instagram.com URL defined
Dove vedere BFG in streaming
Se non siete riusciti a seguirlo in diretta, il PPV della TNA è disponibile in streaming sull'app TNA+
Immagine di copertina via TNA Wrestling