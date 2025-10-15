Consegnata agli archivi l'edizione 2025 di Bound for Glory, PPV di punta della TNA. Ecco i risultati completi di quella che è stata una serata storica per la compagnia che ha segnato un record di pubblico: 7.794 fan presenti al Tsongas Center di Lowell, Massachusetts.

TNA Knockouts World Championship: Kelani Jordan batte

Senza dubbio una delle sorprese della serata: Indi Hartwell era data per favorita dai bookmakers, ma a vincere è stata la campionessa in carica Kelani Jordan grazie alla One of a Kind.

Hardcore War: The System batte Order 4

Caos, sangue, puntine da disegno, di tutto e di più. I due team si sono dati battaglia in un violento Hardcore Match che ha visto prevalere The System. Decisiva la Boston Knee Party, avvolta da un filo spinato, ai danni di Mustafa Ali.

TNA X-Division Championship: Leon Slater vs Je'Von Evans termina in No Contest

Finale deludente per uno dei match più attesi della serata. Leon Slater e la stella di WWE NXT, Je'Von Evans, si sono dati battaglia in un contesto adrenalinico, terminato però in pareggio per via dello scadere del tempo.

Il DOA della TNA Santino Marella ha poi deciso di concedergli, ascoltando la richiesta del pubblico, altri 5 minuti, ma il match è stato di nuovo interrotto, questa volta dall'interferenza della stable Darkstate che ha messo al tappeto entrambi i wrestler.

TNA & NXT World Tag Team Championship - Tables Match: Jeff & Matt Hardy battono Bubba Ray & D-Von Dudley

Ci si aspettava un'ultima carneficina e i due tag team non hanno deluso le aspettative. A portarsi a casa la vittoria sono stati gli Hardys che, oltre a confermarsi campioni di coppia TNA e NXT, hanno ritirato del tutto i Dudleys.

Da segnalare la spettacolare Swanton Bomb di Jeff Hardy dalla cima di una scala e su due tavoli, ai danni di D-Von.

TNA World Championship: Mike Santana batte Trick Williams

Al termine di un viaggio irto di ostacoli, Mike Santana è riuscito finalmente a battere Trick Williams laureandosi nuovo campione del mondo e riportando il titolo a casa, in TNA. Nulla da fare per Nic Nemeth e Frankie Kazarian che hanno invano tentato di interferire nel match e incassare la rispettiva shot titolata.

Dopo il match grande e commovente applauso tra Mike Santana e la figlia che ha alzato il titolo al cielo assieme al padre, il tutto tra gli applausi dei fan presenti.

Dove vedere BFG in streaming

Se non siete riusciti a seguirlo in diretta, il PPV della TNA è disponibile in streaming sull'app TNA+

