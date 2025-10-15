Da giovedì 16 ottobre fino al 23 ottobre, gli utenti di Epic Games Store potranno aggiungere gratuitamente alla propria libreria Amnesia: The Bunker e Samorost 3. La mossa è perfetta per chi cerca un’alternanza netta tra tensione e poesia visiva: il primo è un horror in prima persona ambientato in un bunker della prima guerra mondiale, il secondo è un’avventura-puzzle dallo stile artigianale e ipnotico firmata Amanita Design

Amnesia si conferma come proposta ideale per la stagione: design che sfrutta l’oscurità e la gestione delle risorse per mantenere il giocatore in costante disagio, senza ricorrere a jump scare vuoti. Samorost 3, invece, è l’esperienza perfetta per chi vuole rallentare, osservare e lasciarsi rapire dall’ambientazione sonora e grafica.

Entrambi i titoli, presi insieme, mostrano ancora una volta la capacità di Epic di alternare titoli “per l’istinto” e titoli “per la contemplazione”.

Riscattare i giochi è semplicissimo: basta accedere al client ufficiale di Epic Games o visitare il sito web all’indirizzo store.epicgames.com. Nella sezione “Giochi gratuiti”, sarà possibile cliccare sul titolo desiderato, selezionare “Ottieni” e completare la procedura di acquisto a costo zero.

Prodotto in caricamento

Non serve correre solo per l’adrenalina: se hai poco tempo, aggiungi i giochi alla libreria e potrai installarli in seguito. La promozione si attiva giovedì 16 ottobre e dura fino al 23 ottobre; segnalo comunque di controllare la pagina ufficiale per eventuali variazioni.

Una volta aggiunti alla libreria, i giochi resteranno per sempre legati al proprio account e potranno essere scaricati in qualsiasi momento, senza limiti di tempo.

Nel frattempo, fino alle 16:59 del 16 ottobre, rimarranno riscattabili gli attuali giochi gratuiti della settimana che trovate qui.

Ma non solo: sulle nostre pagine trovate anche la raccolta di tutti i giochi resi disponibili gratis da Epic Games Store, dal 2018 ad oggi, nella ormai solita iniziativa settimanale dello store digitale.