Se siete alla ricerca di una soundbar compatta che unisca potenza, eleganza e tecnologie di ultima generazione, questa offerta su Amazon rappresenta un’occasione da non perdere. Infatti, la Sonos Beam (Gen 2) è disponibile a soli 350,54€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo consigliato di 499€. Una proposta particolarmente interessante per chi desidera migliorare in modo significativo l’audio della propria TV senza ricorrere a sistemi ingombranti o complessi da configurare.
Soundbar Sonos Beam (Gen 2), chi dovrebbe acquistarla?
La Sonos Beam (Gen 2) si distingue per il suo design compatto e minimalista, perfetto per qualsiasi ambiente domestico. Nonostante le dimensioni contenute, offre un suono potente e bilanciato, con bassi profondi, dialoghi nitidi e un campo sonoro ampio e immersivo. Il supporto al Dolby Atmos permette di vivere film, serie TV e videogiochi con un effetto surround tridimensionale, senza la necessità di casse posteriori aggiuntive.
Grazie alla connessione Wi-Fi, la Beam può riprodurre musica, podcast, radio e audiolibri anche quando la TV è spenta, integrandosi con i principali servizi di streaming audio. Il controllo è estremamente intuitivo: è possibile gestire tutto tramite app Sonos, telecomando TV, Apple AirPlay 2 o semplicemente con la voce, grazie al supporto per Amazon Alexa e Google Assistant.
La configurazione è semplice e immediata: bastano due cavi e la calibrazione automatica Trueplay, che adatta l’audio all’acustica della stanza. Inoltre, la Beam Gen 2 può essere facilmente ampliata con altri dispositivi Sonos, creando un vero e proprio sistema home theater wireless.
Attualmente disponibile su Amazon a soli 350,54€, la Sonos Beam (Gen 2) rappresenta un investimento eccellente per chi cerca una soundbar versatile, elegante e dotata delle più moderne tecnologie audio. La combinazione tra prestazioni elevate, integrazione smart e facilità d’uso la rende una delle migliori scelte nella sua fascia di prezzo, ideale tanto per gli amanti del cinema quanto per chi desidera un ascolto musicale di qualità.