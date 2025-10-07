Se siete alla ricerca di una soundbar compatta che unisca potenza, eleganza e tecnologie di ultima generazione, questa offerta su Amazon rappresenta un’occasione da non perdere. Infatti, la Sonos Beam (Gen 2) è disponibile a soli 350,54€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo consigliato di 499€. Una proposta particolarmente interessante per chi desidera migliorare in modo significativo l’audio della propria TV senza ricorrere a sistemi ingombranti o complessi da configurare.

Offerta riservata solo agli abbonati Amazon Prime

Prodotto in caricamento

Soundbar Sonos Beam (Gen 2), chi dovrebbe acquistarla?

La Sonos Beam (Gen 2) si distingue per il suo design compatto e minimalista, perfetto per qualsiasi ambiente domestico. Nonostante le dimensioni contenute, offre un suono potente e bilanciato, con bassi profondi, dialoghi nitidi e un campo sonoro ampio e immersivo. Il supporto al Dolby Atmos permette di vivere film, serie TV e videogiochi con un effetto surround tridimensionale, senza la necessità di casse posteriori aggiuntive.

Grazie alla connessione Wi-Fi, la Beam può riprodurre musica, podcast, radio e audiolibri anche quando la TV è spenta, integrandosi con i principali servizi di streaming audio. Il controllo è estremamente intuitivo: è possibile gestire tutto tramite app Sonos, telecomando TV, Apple AirPlay 2 o semplicemente con la voce, grazie al supporto per Amazon Alexa e Google Assistant.

La configurazione è semplice e immediata: bastano due cavi e la calibrazione automatica Trueplay, che adatta l’audio all’acustica della stanza. Inoltre, la Beam Gen 2 può essere facilmente ampliata con altri dispositivi Sonos, creando un vero e proprio sistema home theater wireless.

Attualmente disponibile su Amazon a soli 350,54€, la Sonos Beam (Gen 2) rappresenta un investimento eccellente per chi cerca una soundbar versatile, elegante e dotata delle più moderne tecnologie audio. La combinazione tra prestazioni elevate, integrazione smart e facilità d’uso la rende una delle migliori scelte nella sua fascia di prezzo, ideale tanto per gli amanti del cinema quanto per chi desidera un ascolto musicale di qualità.

Vedi offerta su Amazon