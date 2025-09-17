Su Amazon trovate in offerta il set gaming mouse e cuffie Logitech a soli 79,89€. Il mouse G502 HERO offre sensore ottico fino a 25.600 DPI e 11 pulsanti programmabili, perfetto per personalizzare la vostra esperienza di gioco. Le cuffie G435 LIGHTSPEED offrono connettività wireless e Bluetooth con soli 165g di peso per il massimo comfort durante le lunghe sessioni gaming.

Prodotto in caricamento

Set gaming mouse e cuffie Logitech, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo set con mouse e cuffie Logitech è l'ideale per i gamer che cercano prestazioni professionali. Vi soddisferà se giocate competitivamente e avete bisogno di precisione millimetrica nei movimenti, grazie al sensore HERO da 25.600 DPI e agli 11 pulsanti programmabili. Le cuffie wireless G435 vi garantiranno libertà di movimento totale con connettività LIGHTSPEED e Bluetooth, perfette per lunghe sessioni di gioco su PC, console o dispositivi mobili.

Questo set gaming Logitech combina il mouse G502 HERO con sensore ottico fino a 25.600 DPI e 11 pulsanti programmabili, insieme alle cuffie wireless G435 con connettività LIGHTSPEED e Bluetooth. Il mouse offre un sistema di regolazione del peso personalizzabile, mentre le cuffie pesano solo 165g e dispongono di doppi microfoni beamforming integrati per una comunicazione cristallina durante le sessioni di gioco.

Vi consigliamo questo set Logitech a 79,89€ perché rappresenta una combinazione perfetta per il gaming: avrete precisione estrema con il mouse e libertà wireless con le cuffie. La qualità comprovata di Logitech rendono questa offerta ideale per migliorare la vostra postazione gaming con accessori professionali e affidabili.

Vedi offerta su Amazon