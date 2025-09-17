A volte si dice che la realtà superi la fantasia, ma per Emma Graves, gamer di Leeds, questa frase ha assunto un significato fin troppo letterale.

Durante una normale sessione di Grand Theft Auto 5, in cui stava fuggendo dalla polizia virtuale sulle strade di Los Santos, la sua casa è stata improvvisamente colpita da un SUV che, nel mondo reale, stava facendo esattamente la stessa cosa: scappare dalle forze dell’ordine.

Secondo il Yorkshire Evening Post, l’incidente è avvenuto il 2 luglio. Un SUV lanciato a tutta velocità, dopo aver già urtato altre vetture lungo la strada, ha sfondato la facciata dell’abitazione di Graves.

Una coincidenza quasi cinematografica, che ha lasciato la donna sconvolta ma anche incredula. “Non potevo inventarmelo nemmeno se ci provassi. Non era affatto divertente in quel momento, ma lo è diventato dopo,” ha dichiarato in un’intervista.

Emma ha raccontato che stava vivendo un momento ad alta tensione in GTA 5, inseguita dalla polizia nel gioco, proprio quando l’auto in fuga si è schiantata contro la sua casa. Una sincronia che ha reso l’esperienza surreale, quasi come se Los Santos si fosse materializzata nel cuore di Leeds.

L’episodio ha sollevato anche preoccupazioni più ampie sulla sicurezza stradale. Graves ha chiesto al consiglio comunale di Leeds misure più rigide per calmare il traffico, anche se resta il dubbio sull’efficacia di tali provvedimenti in situazioni estreme come quella che ha vissuto.

Intanto, la polizia del West Yorkshire ha confermato che l’incidente è collegato a un’importante indagine su armi da fuoco, che ha portato a otto arresti nei giorni successivi.

Emma ha ammesso di vivere ancora uno stato di ansia dopo l’accaduto, descrivendo la sua strada come una “trappola mortale” per via di guidatori che ignorano costantemente il codice della strada. Eppure, la coincidenza resta tanto inquietante quanto memorabile: un evento che sembra scritto da un autore satirico e invece è accaduto davvero.

Storie come questa ci ricordano quanto i videogiochi, per quanto immersivi, siano in realtà un modo sicuro per vivere il caos e il pericolo… almeno finché non arriva un SUV a sfondarti il muro di casa. Aspettando GTA 6, ovviamente.