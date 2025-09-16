Il mondo di The Sims è pronto a fare il grande salto sul grande schermo. Il film ispirato alla celebre serie di simulazione targata EA è ufficialmente in lavorazione, e a garantire la qualità del progetto c’è un team di nomi di peso: in prima linea troviamo LuckyChap, la casa di produzione di Margot Robbie, e il produttore hollywoodiano Roy Lee, già dietro successi come The Lego Movie e Barbie.

In una recente intervista a The Direct, Lee ha spiegato che il film su The Sims sarà qualcosa di davvero unico, al punto che probabilmente non avrà pienamente senso finché non lo vedremo in azione.

«Quando annunciammo The Lego Movie, la gente non riusciva a immaginare come potesse funzionare, ma una volta in sala tutto ha avuto senso. Credo che accadrà lo stesso per The Sims», ha dichiarato il produttore.

Lee ha anche aggiunto che il progetto sarà «a metà strada tra The Lego Movie e Barbie», due opere che hanno preso franchise iconici e li hanno trasformati in esperienze cinematografiche dirompenti. Un’aspettativa non da poco per un brand come The Sims, che da oltre vent’anni racconta la quotidianità virtuale di milioni di giocatori in tutto il mondo.

Per il momento non ci sono dettagli sul cast, né su chi darà vita ai celebri Sims. Il progetto è in lavorazione per Amazon MGM Studios e vedrà alla regia Kate Herron (nota per Loki), che firmerà anche la sceneggiatura insieme a Briony Redman (Doctor Who).

Si tratta solo dell’ultimo tassello della strategia di Amazon, che sta investendo sempre di più nelle trasposizioni videoludiche: in produzione ci sono anche serie su Mass Effect, Wolfenstein, Tomb Raider, God of War e Life is Strange, mentre la serie di Fallout tornerà con la seconda stagione a dicembre.

Nel frattempo, The Sims 4 continua a ricevere aggiornamenti costanti e nuove espansioni, mentre The Sims 5 non è ancora stato annunciato. Questo film potrebbe quindi diventare la prossima grande occasione per riportare il franchise sotto i riflettori e conquistare un nuovo pubblico al di fuori della community di giocatori storici.

Per me l’idea di un film su The Sims sembrava impossibile fino a qualche anno fa, ma se c’è qualcuno che può trasformare un simulatore di vita in un’esperienza cinematografica accattivante, quel qualcuno è proprio Roy Lee. Dopotutto, se un film sui mattoncini LEGO e uno su Barbie sono riusciti a diventare fenomeni culturali, perché non potrebbe riuscirci anche The Sims?