Per tutti gli amanti dei fumetti è arrivata un’occasione da non perdere: MyComics, il negozio online dedicato al mondo delle nuvole parlanti, lancia una promozione speciale sui titoli BAO Publishing usciti da almeno sei mesi. Fino al 7 ottobre, sarà possibile acquistare le opere di una delle case editrici più amate e innovative d’Italia con uno sconto del 20%: un’occasione perfetta per arricchire la propria collezione o scoprire nuovi autori.

Vedi offerte BAO su MyComics

Promozione BAO Publishing su MyComics, perché approfittarne?

MyComics è molto più di un semplice negozio online: è una vera e propria destinazione per lettori, collezionisti e curiosi che vogliono esplorare il meglio del panorama fumettistico internazionale. Con oltre 80.000 prodotti a catalogo, MyComics si distingue come uno dei siti di riferimento per chi cerca fumetti, manga, graphic novel e albi da collezione. La piattaforma, pensata per offrire una navigazione semplice e veloce, rende facile trovare titoli iconici, edizioni rare e le ultime uscite, offrendo un’esperienza d’acquisto pensata per chi vive di storie a fumetti.

BAO Publishing, nata a Milano nel 2009, è diventata in pochi anni un punto di riferimento assoluto per chi ama il fumetto. Il suo catalogo è una vera e propria mappa del mondo: accanto ai grandi nomi del fumetto italiano come Zerocalcare e Leo Ortolani troviamo leggende internazionali del calibro di Alan Moore e Jeff Smith, senza dimenticare i nuovi talenti europei e asiatici, con una particolare attenzione alle voci più interessanti della scena cinese. Quello che rende BAO speciale è la sua filosofia editoriale: ogni libro è curato nei minimi dettagli, pensato non solo per essere letto ma anche per essere collezionato, trasformando ogni volume in un oggetto prezioso.

MyComics conferma la sua vocazione di punto di riferimento per il fumetto online, offrendo un’opportunità unica per esplorare il catalogo di una delle case editrici più importanti d’Italia. Con il 20% di sconto su tutti i titoli BAO Publishing pubblicati da almeno sei mesi, il sito invita i lettori a riscoprire il piacere della lettura su carta e a sostenere il lavoro di autori ed editori che hanno reso il fumetto un linguaggio universale. L’offerta scade il 7 ottobre: non lasciarti sfuggire questa occasione!

