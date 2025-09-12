Per chi ama la musica e cerca sempre nuovi brani da scoprire, artisti emergenti da seguire o classici intramontabili da riscoprire, Apple Music è una piattaforma che non smette di sorprendere. Con oltre cento milioni di brani, podcast originali e contenuti esclusivi, offre un’esperienza d’ascolto completa, curata nei minimi dettagli. E per chi non l’ha ancora provato, c’è un mese di ascolto gratuito che permette di provare tutto senza alcun vincolo.

Perché provare Apple Music?

Uno dei punti di forza di Apple Music è la qualità delle sue playlist, selezionate da un team di esperti musicali che seguono da vicino le tendenze globali. Troverete pop internazionale, indie di nicchia, hip hop, jazz o colonne sonore, ogni playlist è progettata per offrire un viaggio musicale coerente e sempre aggiornato. Le raccolte vengono rinfrescate di continuo per riflettere le novità del momento, mentre le playlist tematiche e stagionali accompagnano ogni attività quotidiana: dall’allenamento mattutino al relax serale. Apple Music non è solo un’enorme libreria di brani: è una piattaforma che evolve costantemente. Grazie a strumenti come Discovery Station, gli utenti possono scoprire ogni giorno canzoni pensate apposta per i loro gusti. E presto arriveranno playlist personalizzate create dall’intelligenza artificiale, per un’esperienza musicale ancora più su misura.

Come attivare il mese gratuito?

Accedere a Apple Music è semplice: basta visitare il sito ufficiale, cliccare su prova gratis e creare il proprio account. In pochi secondi si ottiene l’accesso a un catalogo sterminato, ascoltabile in qualità audio elevata, senza interruzioni pubblicitarie. Dopo il mese di prova, il costo dell’abbonamento standard è di 10,99€ al mese. Gli studenti universitari, invece, possono approfittare di una promozione speciale che offre Apple Music e Apple TV+ insieme a soli 5,99€ al mese.

Apple Music è pensato per chi ama ascoltare musica in ogni momento della giornata e desidera avere tutto a portata di mano: novità, grandi classici, podcast, contenuti esclusivi e strumenti che aiutano a scoprire sempre qualcosa di nuovo. Se vuoi rivoluzionare il tuo modo di ascoltare musica, attiva subito la prova gratuita e lasciati sorprendere dalla vastità e dalla qualità dei contenuti disponibili.

