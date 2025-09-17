Con l’arrivo della lineup di settembre su PlayStation Plus, iniziano ad arrivare anche le prime conferme sui titoli che abbandoneranno i piani Extra e Premium nel corso di ottobre 2025. Come anticipato nei leak delle scorse settimane, tra i giochi in uscita c’è anche Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition, il titolo multiplayer che mette i giocatori nei panni di acchiappafantasmi o spiriti dispettosi.

La lista dei giochi in uscita proviene dallo store europeo di PlayStation, ma è probabile che venga replicata anche nelle altre regioni quando i rispettivi store si aggiorneranno. Ecco l’elenco completo delle partenze confermate finora:

Battlefield 1

Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition

The Last Clockwinder

Tour de France 2023

Tutti i titoli elencati lasceranno il catalogo intorno alla metà di ottobre, in concomitanza con l’aggiunta della nuova lineup mensile di Extra e Premium. Al momento la lista è piuttosto breve, ma non è escluso che Sony aggiunga altri giochi alla sezione Last Chance to Play nelle prossime settimane, quindi i fan più attenti farebbero bene a controllare periodicamente per non perdere l’occasione di provarli prima della loro rimozione.

Curiosamente, questa tornata di uscite coincide con una lineup di ottobre piuttosto ridotta per i piani Extra e Premium, con un solo gioco classico confermato per gli abbonati Premium/Deluxe. Una scelta che potrebbe far storcere il naso a chi sperava in un mese più ricco di contenuti.

Commento personale: questa volta la lista dei giochi in uscita non è drammatica, ma è anche vero che la lineup in arrivo non sembra particolarmente corposa, e questo potrebbe far percepire la perdita in modo più pesante del solito.

Personalmente credo che Sony debba trovare un equilibrio più solido tra entrate e uscite dal catalogo, perché altrimenti il rischio è che il servizio perda attrattiva nei mesi “deboli”.

Almeno, per ora, Dead Island 2 si salva e rimane giocabile per chi non ha ancora affrontato la sua carneficina cooperativa: una buona notizia per chi ama le esperienze multiplayer a lungo termine.