Il monitor Alienware QD-OLED 27" è in offerta su Amazon a 537€ invece di 599€, con uno sconto del 10%. Questo display gaming di fascia alta vi offre una risoluzione QHD 2560x1440 con tecnologia QD-OLED per colori vivaci e neri profondi. La frequenza di 280Hz e il tempo di risposta di 0,03ms garantiscono prestazioni eccellenti nei giochi competitivi, mentre la compatibilità con G-SYNC e FreeSync Premium Pro elimina tearing e stuttering per un'esperienza di gioco fluida.

Prodotto in caricamento

Monitor Alienware QD-OLED 27", chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor Alienware QD-OLED 27" è l'investimento ideale per i gamer competitivi e gli appassionati di esports che non accettano compromessi sulle prestazioni. Con i suoi 280Hz e un tempo di risposta di appena 0,03ms, vi garantisce un vantaggio competitivo decisivo nei giochi più frenetici, mentre la tecnologia QD-OLED offre colori straordinariamente vivaci e neri perfetti che vi immergeranno completamente nell'azione.

Questo monitor si rivela perfetto anche per i content creator e i professionisti del settore visivo che necessitano di una precisione cromatica eccezionale. La copertura del 99,3% dello spazio colore DCI-P3 e la calibrazione Delta E<2 vi permetteranno di lavorare con la massima fedeltà dei colori, mentre la certificazione HDR True Black 400 garantisce dettagli perfetti anche nelle scene più scure. La garanzia di 3 anni con servizio di sostituzione vi assicura tranquillità nel lungo periodo.

A 537€ invece di 599€, questo monitor Alienware rappresenta un investimento ideale per i gamer più esigenti. La combinazione di tecnologia QD-OLED, refresh rate estremo e compatibilità universale con le schede grafiche vi garantirà un'esperienza di gioco superiore. La garanzia di 3 anni e il sistema di raffreddamento intelligente anti burn-in completano un'offerta da non perdere. Vi consigliamo l'acquisto per portare il vostro setup gaming a un livello professionale.

Vedi offerta su Amazon