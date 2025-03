SCONTI PAZZI su Super Mario e il suo mondo: solo fino al 23 marzo!

My Nintendo Store ha dato il via agli attesissimi saldi Gioca Ancora – Mario e Amici, un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati dell’universo Nintendo. Fino al 23 marzo, potete approfittare di sconti fino al 33% su una selezione di titoli digitali dedicati al celebre idraulico baffuto e ai suoi amici. Se desiderate ampliare la vostra collezione digitale con alcuni dei giochi più iconici della saga, questo è il momento giusto per farlo!

Saldi Mario e Amici: perché approfittarne?

Tra le offerte più allettanti, troviamo alcuni dei titoli più amati dai fan. Super Mario Bros. Wonder è disponibile con uno sconto del 33%, passando da 59,99€ a 39,99€. Anche Princess Peach: Showtime! beneficia dello stesso sconto, portando il prezzo da 59,99€ a 39,99€. Se preferite un'esperienza più avventurosa, Luigi’s Mansion 3 è ora acquistabile a soli 39,99€ invece di 59,99€, sempre con uno sconto del 33%.

Gli appassionati di giochi di ruolo non possono lasciarsi sfuggire Super Mario RPG, che gode dello stesso sconto e scende a soli 39,99€. Infine, per chi ama le sfide tra eroi e villain, Mario vs. Donkey Kong è disponibile con uno sconto del 30%, riducendo il prezzo da 49,99€ a 34,99€. Tutti questi titoli possono essere acquistati direttamente sul My Nintendo Store.

Questa promozione è un’occasione perfetta per tutti coloro che vogliono vivere o rivivere le avventure di Mario, Peach, Luigi e tanti altri personaggi iconici. Le offerte dureranno solo fino al 23 marzo, quindi non fatevi sfuggire l’opportunità di risparmiare su alcuni dei migliori giochi Nintendo! Visitate subito My Nintendo Store e approfittate degli sconti esclusivi su una vasta selezione di titoli digitali dedicati all’universo di Mario e amici.

