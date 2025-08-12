Il remake di Max Payne 1 & 2 ha superato la fase preliminare ed è ora in piena produzione. Remedy Entertainment ha confermato di aver consolidato un ritmo di lavoro costante nel secondo trimestre, basandosi sulle solide fondamenta poste nei mesi precedenti.

La collaborazione con Rockstar Games, publisher storico della serie, prosegue in modo stretto e produttivo, con un allineamento strategico che prepara il progetto alla “prossima fase principale” dello sviluppo.

Per chi non conoscesse la saga, Max Payne rivoluzionò gli sparatutto nei primi anni 2000 introducendo il celebre bullet time, che permetteva di rallentare l’azione nei combattimenti. La combinazione tra questo sistema innovativo e una narrazione noir intensa, ricca di metafore e con un protagonista segnato dalla tragedia, rese la serie un punto di riferimento e influenzò molti titoli successivi.

Parallelamente al remake, lo studio finlandese porta avanti altri progetti di grande portata. Control 2, seguito del pluripremiato titolo del 2019, sta rispettando la tabella di marcia e si avvicina ai prossimi traguardi di sviluppo.

Il primo Control (qui la nostra recensione) si era distinto per l’atmosfera unica, capace di fondere elementi soprannaturali e una narrativa complessa ambientata nella misteriosa Sede Federale. Il successo ottenuto e la reputazione di Remedy accrescono l’attesa per un sequel che dovrà confermare e ampliare quelle qualità.

Sul piano finanziario, Remedy registra un aumento dei ricavi del 63,5% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, segno di una solida salute economica. La crescita è stata alimentata soprattutto dagli accordi con Sony e Microsoft per l’inclusione di FBC: Firebreak (anche se sta avendo problemi) nei rispettivi servizi in abbonamento, come Xbox Game Pass.

Questa solidità economica fornisce allo studio la stabilità necessaria per affrontare con sicurezza le sfide tecniche e creative dei prossimi mesi. Con due progetti di alto profilo in corso e una collaborazione di peso come quella con Rockstar Games, il ritorno di Max Payne potrebbe rappresentare un momento di rilievo per l’intero panorama degli action game.