L'universo alieno di Ridley Scott e H.R. Giger continua a esercitare un fascino magnetico che attraversa generazioni e produzioni multimediali diverse, consolidando la sua presa sull'immaginario collettivo con una persistenza che sembra non conoscere i confini del tempo.

Il successo ottenuto da Alien Romulus nell'ultimo anno e l'attesa crescente per la serie televisiva Alien: Earth dimostrano come questa saga fantascientifica mantenga intatta la sua capacità di reinventarsi e catturare nuove generazioni di fan. Per i videogiocatori fan di Alien, invece, oggi è un giorno parecchio importante visto sancisce il ritorno di un titolo che è stato capace in passato di conquistare pubblico e critica.

Oggi, 12 agosto 2025, Aliens: Fireteam Elite ritorna nel catalogo di Xbox Game Pass, offrendo agli abbonati l'opportunità di immergersi nuovamente nell'atmosfera claustrofobica e adrenalinica del franchise. Dopo oltre due anni di assenza dal servizio, il titolo cooperativo sviluppato da Cold Iron Studios riapre i suoi portelli virtuali per accogliere tanto i veterani quanto i neofiti della saga, disponibile su Console, PC e Cloud.

La lineup di agosto di Game Pass potrebbe apparire inizialmente meno ricca rispetto ad altri mesi, ma l'inclusione di titoli di qualità come questo shooter cooperativo contribuisce a bilanciare l'offerta. Non si tratta del primo approdo del gioco sulla piattaforma Microsoft, ma questa seconda opportunità permette a una nuova platea di giocatori di scoprire un'interpretazione indubbiamente originale dell'universo di Alien, la quale privilegia l'azione frenetica rispetto al tradizionale approccio horror della serie cinematografica.

Un marine tra gli orrori di LV-895

La narrazione di Aliens: Fireteam Elite (che potete trovare su Amazon in versione PS5) si sviluppa ventitré anni dopo la conclusione della trilogia cinematografica originale, catapultando i giocatori nel ruolo di un gruppo di marine a bordo della nave UAS Endeavor. La missione iniziale, apparentemente di routine, prevede la risposta a un segnale di soccorso proveniente dal pianeta LV-895, ma quello che i marine scoprono all'arrivo supera le loro aspettative più pessimistiche. Gli esperimenti condotti dalla Weyland-Yutani sui temibili Xenomorfi hanno generato conseguenze catastrofiche, liberando nuove e letali varianti della specie nelle strutture di ricerca abbandonate del pianeta.

Il gameplay abbraccia un approccio che richiama fortemente Left 4 Dead, privilegiando combattimenti intensi e cooperazione strategica rispetto alla tensione psicologica tipica del franchise. I giocatori si trovano ad affrontare un bestiario composto da venti tipologie di nemici diversi, di cui ben undici rappresentano varianti specifiche degli iconici Xenomorfi, ciascuna con caratteristiche comportamentali e tattiche uniche che richiedono strategie di combattimento differenziate.

Aliens: Fireteam Elite non arriva da solo nella selezione di agosto, ma si accompagna ad altre aggiunte significative come Senua's Saga: Hellblade II Enhanced, ora disponibile come upgrade gratuito per gli abbonati Game Pass.