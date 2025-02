Migliori mini PC da gaming | Febbraio 2025

Negli ultimi anni, i mini PC da gaming hanno guadagnato sempre più popolarità tra gli appassionati di videogiochi e gli utenti che cercano una soluzione compatta ma potente. Se un tempo il gaming su PC era riservato a ingombranti tower con luci RGB e sistemi di raffreddamento avanzati, oggi la tecnologia ha permesso di racchiudere prestazioni elevate in case di dimensioni ridotte. Questo significa che potete godervi i vostri giochi preferiti anche in spazi limitati, senza rinunciare alla fluidità e alla qualità grafica.

Un mini PC da gaming è l'ideale per chi desidera un sistema discreto e facilmente trasportabile, perfetto sia per il salotto che per una postazione minimalista. Inoltre, molti di questi dispositivi sono aggiornabili, e consentono di migliorare le prestazioni nel tempo. Tuttavia, scegliere il modello giusto non è semplice: ci sono diversi fattori da considerare, dalle specifiche tecniche al raffreddamento, dal budget alla compatibilità con i vostri giochi preferiti.

In questa guida vi aiuteremo a capire cosa sono i mini PC da gaming, se conviene sceglierne uno rispetto a un PC fisso o a un notebook da gaming e quali caratteristiche valutare prima dell’acquisto. Scoprirete che, nonostante le dimensioni compatte, questi dispositivi possono offrire un’esperienza di gioco eccellente.

ROG NUC Mini PC da gaming Il migliore in assoluto Mini PC da gioco di fascia alta, con Intel Core Ultra 9 185H e RTX 4070 Tantissima potenza, Ottima dissipazione, Design eccellente Prezzo di un desktop da gioco, ma senza la sua modularità € 2179 su Amazon

Se in realtà il vostro unico problema con un desktop gaming è con l'ingombro, ma vorreste contare sulla forza bruta che garantiscono le tecnologie di ultima generazione, probabilmente ASUS ROG NUC è la scelta ideale nel campo dei mini PC: dotato di Intel Core Ultra 9 185H, sotto la scocca dal design accattivante (in pieno stile ROG) questo mini PC monta una RTX 4070, che permette di giocare alla grande anche titoli recenti.



Non solo: a tutto questo si affiancano 32 GB di RAM DDR5 e ben 1 TB di SSD, per scaricare e installare i vostri giochi preferiti. In pratica, è davvero come avere un PC gaming - e costa proprio come se lo fosse, dato che pagate anche la miniaturizzazione di questi componenti hardware. Chiaramente, rispetto a un PC tradizionale perde la modularità e la possibilità di venire aggiornato nel tempo, ma l'ingombro è ridottissimo e la dissipazione è di ottimo livello. Se non avete problemi di budget, insomma, questo è il mini PC che stavate cercando.

Blackview MP100 Economico e con supporto per monitor 4K Combina potenza e compattezza con Ryzen 7 5825U, 16GB di RAM, SSD da 512GB e supporto triplo display 4K. Perfetto per gaming e lavoro. Supporto per triplo display 4K, luci RGB GPU integrata non adatta a gaming AAA, l'SSD da 512GB potrebbe risultare limitato per alcuni utenti € 369.99 su Amazon

Blackview MP100 è un concentrato di potenza in un formato compatto. Equipaggiato con il processore AMD Ryzen 7 5825U, con 8 core e 16 thread fino a 4,5 GHz, offre una velocità e una fluidità superiori per gaming leggero, multitasking e attività professionali. La sua GPU integrata AMD Radeon consente di gestire facilmente anche software di grafica, video editing e CAD.



Con 16GB di RAM DDR4 in dual-channel e un SSD NVMe da 512GB, garantisce avvii rapidi e prestazioni fluide. Per chi ha bisogno di più spazio, è possibile espandere l’archiviazione fino a 2TB con un SSD/HDD aggiuntivo da 2,5". Il supporto per il triplo display 4K tramite HDMI, DisplayPort e Type-C offre un’esperienza visiva immersiva, ideale per produttività e intrattenimento.



Il mini PC è dotato di connettività avanzata con WiFi 6 e Bluetooth 5.2 per connessioni rapide e stabili, mentre la porta Ethernet Gigabit assicura una rete affidabile. Il design elegante con illuminazione RGB aggiunge un tocco di stile al setup da gaming, mentre le numerose porte USB 3.2, Type-C e video lo rendono estremamente versatile.

Acemagic AM18 Supporta tre display 8K Con Ryzen 7 8845HS, 32GB DDR5 e Radeon 780M offre potenza e velocità per gaming e multitasking, con illuminazione RGB personalizzabile. RAM DDR5 a 5600MHz espandibile fino a 64GB, supporto per triplo display 8K e connessioni avanzate, raffreddamento efficiente e silenzioso GPU integrata non ideale per gaming AAA a dettagli ultra, illuminazione RGB non disattivabile completamente € 689 su Amazon

Acemagic AM18 è un mini PC gaming che offre prestazioni elevate nonostante il design compatto ed elegante. Dotato del processore AMD Ryzen 7 8845HS (8 core, 16 thread, fino a 5,1 GHz), offre potenza sufficiente per giochi e attività professionali. La grafica integrata AMD Radeon 780M con architettura RDNA3 garantisce prestazioni superiori rispetto alle generazioni precedenti, permettendo di giocare con una resa fluida.



Il sistema include 32GB di RAM DDR5 a 5600MHz (espandibile fino a 64GB) e un SSD PCIe 4.0 da 512GB, con possibilità di espansione fino a 2TB. La tecnologia PCIe Gen4 assicura velocità di lettura fino a 5000MB/s, riducendo i tempi di caricamento nei giochi e nelle applicazioni. Inoltre, supporta il triplo display 8K@60Hz, con porte USB 4 e HDMI per massima versatilità.



Il sistema di raffreddamento avanzato con ventola da 9 cm e flusso d'aria ottimizzato mantiene le temperature basse anche sotto stress. La doppia porta LAN da 2,5 Gbps, il WiFi 6 e il Bluetooth 5.2 garantiscono connettività veloce e stabile. Infine, l'illuminazione RGB personalizzabile con 7 effetti diversi aggiunge un tocco di stile alla postazione di gioco.

Beelink EQR5 Il più economico Potente e compatto, offre prestazioni elevate con Ryzen 5 5650U, SSD da 500GB, WiFi 6 e doppia LAN. Perfetto per gaming leggero e multitasking. Espandibile fino a 64GB di RAM e 2TB di SSD, compatto e silenzioso, ideale per spazi ridotti. Non adatto a gaming AAA ad alte prestazioni € 359 su Amazon

Il mini PC da gaming Beelink EQR5 è una soluzione compatta ma potente per chi cerca ottime prestazioni senza occupare troppo spazio. Dotato di un processore AMD Ryzen 5 5650U con 6 core e 12 thread fino a 4.2 GHz, garantisce un'esperienza fluida sia per il multitasking che per attività più impegnative come il gaming leggero e la produttività.



Con 8GB di RAM DDR4, espandibili fino a 64GB, e un SSD PCIe da 500GB, offre un’ottima reattività e la possibilità di espandere lo storage fino a 2TB.



Il supporto per WiFi 6 e Bluetooth 5.2 assicura connessioni rapide e stabili, mentre la doppia porta LAN Gigabit è ideale per chi necessita di una rete cablata affidabile. Grazie alle porte USB 3.2, HDMI 4K a 60Hz e una USB-C ad alta velocità, il Beelink EQR5 si adatta a ogni esigenza di connettività.



Il design compatto con alimentatore integrato riduce l’ingombro sulla scrivania, mentre il funzionamento silenzioso lo rende ideale per gli spazi comuni.

Beelink SER9 Il più potente e avanzato Con Ryzen 9 AI HX 370, 32GB LPDDR5X e Radeon 890M offre potenza e velocità per gaming, editing e AI, con triplo display 4K e USB4. GPU Radeon 890M con 16 core a 2900 MHz, raffreddamento efficiente e funzionamento silenzioso. Prezzo elevato rispetto a modelli meno potenti. € 1369 su Amazon

Beelink SER9 è un mini PC gaming e AI di ultima generazione, progettato per chi cerca potenza e versatilità in un formato compatto. Equipaggiato con il processore AMD Ryzen 9 AI HX 370 (12 core, 24 thread, fino a 5,1 GHz) e la GPU Radeon 890M da 16 core a 2900 MHz, garantisce prestazioni eccellenti per gaming, editing video e software avanzati. Grazie al supporto AI con architettura XDNA 2NPU, il SER9 offre un’esperienza più intelligente e reattiva.



Dispone di 32GB di RAM LPDDR5X a 7500MHz per un multitasking fluido e di un SSD PCIe 4.0 da 1TB, espandibile fino a 8TB, per velocità di lettura e scrittura incredibili. Il supporto per triplo display 4K (HDMI, DisplayPort e USB4) garantisce un’ampia produttività e un’esperienza di gioco immersiva.



Il sistema di raffreddamento MSC2.0 con dissipazione posteriore assicura invece basse temperature e un funzionamento silenzioso (32 dB). La connettività avanzata include doppia LAN 2,5Gbps, WiFi 6, Bluetooth 5.2 e una serie di porte USB ad alta velocità. Infine, grazie al microfono e agli altoparlanti integrati, offre un audio chiaro e interazioni vocali fluide.

Acemagician AM08 Mini PC con sistema di raffreddamento avanzato Con Ryzen 9 6900HX, 16GB DDR5 e Radeon 680M offre potenza e velocità, perfetto per gaming e multitasking avanzato. Tre modalità di utilizzo per adattarsi a ogni esigenza, supporto per triplo display 4K, illuminazione RGB. L'SSD da 512GB potrebbe risultare limitato per alcuni utenti. € 399.9 su Amazon

ACEMAGICIAN AM08 Pro è un mini PC da gaming progettato per offrire prestazioni elevate in un formato compatto. Equipaggiato con il processore AMD Ryzen 9 6900HX (8 core, 16 thread, fino a 4,9 GHz), garantisce una potenza di calcolo eccezionale per gaming, multitasking e applicazioni professionali.



La grafica integrata AMD Radeon 680M con architettura RDNA2 assicura un’esperienza visiva fluida, permettendo di giocare a una grandissima varietà di titoli con ottimeprestazioni.



La memoria DDR5 da 16GB a 4800 MHz, espandibile fino a 64GB, offre una velocità superiore del 50% rispetto alla DDR4, mentre l’SSD NVMe da 512GB assicura tempi di caricamento rapidissimi, con possibilità di espansione. Tre modalità di utilizzo regolabili permettono di adattare il consumo energetico e la rumorosità in base alle esigenze: Silenziosa, Automatica e Prestazioni.



Il sistema di raffreddamento avanzato con doppia ventola e tubi di dissipazione assicura temperature ottimali anche durante le sessioni di gioco più intense. Il supporto per il triplo display 4K e la connettività avanzata con WiFi 6, Bluetooth 5.2 e LAN da 2,5 Gbps lo rendono perfetto per sia per godersi appieno i propri videogiochi preferiti, sia per lavorare. Con un design compatto e illuminazione RGB personalizzabile, questo mini PC è una scelta eccellente per chi cerca potenza e versatilità.